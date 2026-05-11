5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が自身のXを更新。かねてSNSを騒がせていた芸人・中山功太への“いじめ疑惑”について謝罪したことを報告。そこでの言動が注目されている。

「お笑い芸人の中山功太さんが5月5日配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）内で『10年近くいじめられた先輩がいる』と告白。以降、その相手が誰なのかネット上では様々な芸人の名前があがり、その一人として候補にあがっていたのが高橋さんです」（芸能記者）

11日0時、高橋は該当人物が自身だったことを認め、Xを更新。

《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません。》と口火を切ると、相方である八木真澄の仲介により、中山と直接電話で話したことを報告した。

《当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました。本当に未熟で受け取る側のことをしっかり配慮できていませんでした。反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます。この度はお騒がせして申し訳ございませんでした》と綴っている。

コメント欄には

《これは当事者同志の問題だから関係ない人達がどうこう言う話ではないと思います あと、素晴らしい相方さんとコンビ組めて良かったですね》

《リプでいろいろ言ってる人もいるけど、本人同志で話し合って解決してるなら、外野が何か言う必要はないよね？》

など肯定する声が見られる。しかし、一方で一部ユーザーは、高橋の謝罪文に疑問を寄せていた。

《呼び捨てはいかんな〜。中山功太さんだろ》

《謝罪してるのに被害者側の名前を呼び捨てしてるのがなんか平謝ってんのかな？って印象しかない。後輩でも自分が悪いって気持ちがあるならさん付けせい。》

1976年生まれで京都府出身の高橋茂雄は、1993年4月、八木真澄とお笑いコンビ、“サバンナ”を結成。

「気配り上手で先輩芸人から可愛がられ、“芸能界随一の愛され男”と呼ばれました。また、スキャンダルとも無縁。お笑いタレントとしてだけでなく、番組MC、声優、YouTube、サウナグッズのプロデュース業など、マルチに活躍しています。

これまで親しみやすいイメージで数多くの番組にレギュラー出演してきた高橋さんですが、“いじめ問題”ということもあって、事態を深刻に受け取る人も多かった。“呼び捨て”での謝罪文は、“誠意を感じられない”といった評価を下す人もいたということでしょう」（芸能記者）

“決着ムード”も、モヤモヤを抱える人はいるようだ。