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「このダイヤは異常だ」人口10万人で駅ゼロ。特急を廃止に追い込んだ「最強のバス」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

交通検証人が、YouTubeチャンネル「交通系検証チャンネル」で『人口10万人なのに「駅ゼロ」。JR特急を廃止に追い込んだ「最強のバス」が走る街』と題した動画を公開した。動画では、茨城県神栖市に旅客駅が存在しない背景と、その代替として市民の足となっている「高速バス」の驚くべき実態について解説している。



交通検証人はまず、東京駅から鉄道を利用して神栖市の最寄り駅である鹿島神宮駅へと向かう。約2時間15分かけて到着したものの、そこから神栖市の中心地へ向かう路線バスは本数が少なく、「このバスダイヤの空白は、移動の自由の空白を意味する」と、公共交通の脆弱さを指摘する。



しかし、人口約9万5000人を抱える神栖市の中心部へ入ると風景は一変する。鹿島臨海工業地帯からの豊かな税収を背景に、国道124号沿いには多数のロードサイド店舗や自動車ディーラーが密集。交通検証人は「駅前商店街がない代わりに、この道そのものが巨大な商店街と化している」と語り、完全な車社会が構築されている様子を映し出した。



動画の終盤では、鉄道に代わって神栖市と都心を結ぶ高速バス「かしま号」の存在が明かされる。東京駅へ直結するこのバスは、朝夕は10分間隔という高頻度で運行されており、交通検証人は「ローカル線の鉄道など相手にならない」と圧倒的な利便性を強調。さらに「かつてJR鹿島線を走っていた特急あやめを廃止に追い込み、鉄道に完全勝利した強者なのだ」と述べ、駅がない街が独自の交通網で発展を遂げているという新たな視点を提供して締めくくった。