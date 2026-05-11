ロッテは、5月25日に、125年以上に亘り人々から愛され続けているチョコレートブランドの「ハーシー」から、アイスクリームの新商品「HERSHEY'Sチョコレートアイスバー＜ザクザクチョコミント＞」を発売する。フェスやコンビニエンスストアのフェアなどでも取り上げられるほどおなじみになったチョコミントを、相性の良いアイスで表現した。チョココーチングにザクザクしたブラッククッキーを混ぜ、爽やかな味わいのチョコチップ入りミントアイスを包み込んだ、食感を楽しむ仕立てのバーアイス。大ぶりのザクザクとしたクッキーは10％増量（2025年商品比）し食べ応えもアップしている。ぜひこの機会に試してみてほしい考え。

1894年にアメリカで創業。現在では広く世界に知られている。家族や友人、大切な人と一緒に食べたいチョコレートとして125年以上愛されている。

商品特長は、ハーシーブランドで人気のあるミント味をアイスバーで表現した。チョココーチングの中に、ブラッククッキーを混ぜ込み、ザクザクした食感が楽しめる。ミントアイスにもチョコチップを混ぜ、パリッとしたアクセントを加えている。ブラッククッキーのザクザクした食感とチョコチップ入りミントアイスのパリっとしたアクセントで、食感を楽しむバーアイスになっている。

［小売価格］205円（税込）

［発売日］5月25日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp