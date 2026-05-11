キタニタツヤ、TVアニメ『日本三國』OPテーマ「火種」をCDリリース！パッケージ見開きには三角青輝と阿佐馬芳経が登場

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キタニタツヤが、TOKYO MX、BS日テレ他で現在放送中のTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマ「火種」のCDを6月17日に発売する。

■CD「火種」はスペシャルパッケージ仕様で発売

発売情報に合わせて、CDの中身の一部も解禁。スペシャルパッケージと称された本作は、パッケージの見開きに対をなすように、アニメのキャラクターである三角青輝と阿佐馬芳経が描かれた特別仕様となっている。

■リリース情報

2026.04.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「火種」

https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW

2026.06.17 ON SALE

SINGLE「火種」

https://tatsuyakitani.lnk.to/Hidane_PKG

■【画像】「火種」のジャケットアートワーク

■関連リンク

『日本三國』作品サイト

https://www.nipponsangoku.com/

キタニタツヤ OFFICIAL SITE

https://tatsuyakitani.com/