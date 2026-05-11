キタニタツヤ、TVアニメ『日本三國』OPテーマ「火種」をCDリリース！パッケージ見開きには三角青輝と阿佐馬芳経が登場
キタニタツヤが、TOKYO MX、BS日テレ他で現在放送中のTVアニメ『日本三國』のオープニングテーマ「火種」のCDを6月17日に発売する。
■CD「火種」はスペシャルパッケージ仕様で発売
発売情報に合わせて、CDの中身の一部も解禁。スペシャルパッケージと称された本作は、パッケージの見開きに対をなすように、アニメのキャラクターである三角青輝と阿佐馬芳経が描かれた特別仕様となっている。
■リリース情報
2026.04.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「火種」
https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/HIDANEAW
2026.06.17 ON SALE
SINGLE「火種」
https://tatsuyakitani.lnk.to/Hidane_PKG
■【画像】「火種」のジャケットアートワーク
■関連リンク
『日本三國』作品サイト
https://www.nipponsangoku.com/
キタニタツヤ OFFICIAL SITE
https://tatsuyakitani.com/