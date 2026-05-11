櫻坂46山崎天・小島凪紗・佐藤愛桜「週マガ」登場 特別コラボ4号目ラストの先行画像公開
【モデルプレス＝2026/05/11】5月13日発売の「週刊少年マガジン」（講談社）24号に櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）、小島凪紗、佐藤愛桜が登場する。
【写真】櫻坂46人気メン、美肩際立つ圧巻ランウェイショット
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ4号目に登場する山崎、小島、佐藤の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46人気メン、美肩際立つ圧巻ランウェイショット
◆山崎天・小島凪紗・佐藤愛桜、特別コラボ4号登場
4月15日発売の同誌20号から、国立競技場（MUFGスタジアム）でのライブを成功させた櫻坂46が4号連続でジャック。今回特別コラボ4号目に登場する山崎、小島、佐藤の先行画像が公開された。（modelpress編集部）
◆登場メンバー一覧
24号（5月13日発売）
表紙＋巻頭グラビア 山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）
巻中グラビア 小島凪紗
巻末グラビア 佐藤愛桜
【Not Sponsored 記事】