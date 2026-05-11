サッカーW杯の応援気分も上がる!? キャロウェイ『CHROME TOUR』シリーズの『TRUTRACK』バージョン、6月上旬限定デビュー
キャロウェイから、新作ボールのアナウンス。「CHROME TOURシリーズに『TRUTRACK』ボールを6月上旬より、全国取扱店とオンラインストアにて発売いたします」と、同社広報。昔のサッカーボールに似た柄の歴代人気のデザインだが、ちょうどサッカー・ワールドカップ北中米大会の開催時期に発売されるとか。
【画像】コレが『クアンタム』!? サッカースタジアム柄の米国限定1Wがド派手過ぎる
直近で、米国キャロウェイも【サッカーへのオマージュ】として、リミテッドエディション1Wを発表。サッカースタジアムをデザインした、その名も『Stadium Glow Quantum???』の存在を公開したばかり。これら目を引くデザイン性のみならず、柄が転がる際の視覚的性能も元々盛り込まれている。
「計8個の六角形スタンプをいくつかの辺が同一線上となるようレイアウトしたもので、アライメント用ラインと併用することにより正確なセットアップと転がりの見やすさがもたらされます。ボールの回転がはっきり、きれいに目に入ってくることにはスタンプの配色も貢献しており、ハイコントラストなレッドとブルーの中間部分にドットを配置した特徴的なものとなっています」（同） いずれもオープン価格で、『CHROME TOUR』シリーズ3機種でホワイトが展開され、イエローバージョンは「店鋪を限定して発売」とのこと。数量限定にて、気にある人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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