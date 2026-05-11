Zoff×ポチャッコの夏映えアイウェア登場♡ジェラートカラーが可愛すぎる！

メガネブランド「Zoff」から、サンリオの人気キャラクター・ポチャッコとのコラボコレクション「Zoff｜POCHACCO」が2026年5月22日（金）に登場します。今回のテーマは“Icecream Collection”。チョコミントやジェラートを思わせる爽やかなカラーリングに、ポチャッコらしい遊び心をプラスした、初夏にぴったりのアイウェアが勢ぞろい♡メガネやサングラスだけでなく、毎日持ち歩きたくなる雑貨アイテムもラインアップされています。

ポチャッコの魅力が詰まった限定コレクション

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プラスチックモデルは、顔なじみの良いボストンシェイプで、価格は各12,200円。

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メタルモデルは、すっきりとしたウェリントン型で高見えデザインが魅力です。こちらも各12,200円。

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さらに、細身で上品な印象のスリムモデルは、年代問わず取り入れやすいデザイン。価格は各12,200円です。

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キッズモデル＆雑貨にも注目♡

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お子さまや小顔さんにおすすめなのが、XSサイズ展開のキッズモデル。フィット感の高いラバーテンプル仕様で、初めてのメガネにもぴったりです。価格は各12,200円。

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もっと気軽に楽しみたい方には、エントリーモデルもおすすめ。ポチャッコとお友だちがデザインされたベーシックなモデルで、7,700円～9,900円と手に取りやすい価格帯になっています。

メガネ拭き

マスコットクリーナー

セミハードケース

雑貨アイテムも見逃せません♪

メガネ拭きは900円、マスコットクリーナーは2,200円、セミハードケースは1,980円で展開。ポチャッコの可愛さがぎゅっと詰まったデザインで、お出かけ時間をもっと楽しく彩ってくれそうです。

「Zoff｜POCHACCO」は、ポチャッコの大好物“バナナアイス”から着想を得たやさしいカラーがポイント。アイスクリームをモチーフにしたラバーテンプルは、ズレにくく柔らかなかけ心地を実現しています。

すべてのメガネとサングラスには、オリジナルケースとメガネ拭きが付属します。

※全ての商品画像はイメージです。

※サングラスは＋3,300円～で度付きレンズへの変更が可能です。

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086

爽やかな初夏コーデの主役に

今回の「Zoff｜POCHACCO」は、ポチャッコのキュートさと、Zoffらしい実用性を両立した特別感たっぷりのコレクション。

チョコミントやジェラートをイメージしたカラーリングは、初夏のファッションにも相性抜群です♡

2026年5月8日（金）11時からは、Zoff公式オンラインストアで先行予約もスタート。数量限定アイテムも含まれているので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

お気に入りの一本と一緒に、毎日のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪