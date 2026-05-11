本物の会社情報を丸ごと悪用　つまようじメーカー騙る偽通販サイト出現

実在企業の社名、住所、代表者名まで正しく載っている……にもかかわらず、その通販サイトは偽物でした。

国産つまようじメーカー「菊水産業株式会社」（大阪府河内長野市）は5月7日、自社情報を無断使用した悪質な偽通販サイトの存在を公表。編集部が実際に購入手続きを試したところ、支払いは銀行振込のみ。さらに被害者にはPayPay送金への切り替えや、LINEを使った「返金案内」まで行われていたことが分かりました。

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■ 「会社概要」に「菊水産業」の文字 正規運用サイトと誤認させる悪質な作り

問題の偽サイトは一見すると普通のオンラインショッピングサイトの体裁をとっていますが、「会社概要」のページには「菊水産業株式会社」の商号や所在地、そして代表者である末延秋恵さんの名前が記載されており、菊水産業が運営する正規の通販サイトであると誤認させる悪質な作りになっています。

しかし、販売されている商品を見ると、つまようじとは全く無関係の品物ばかり。中には商品名に「○○様専用」といったフリマアプリ特有の表記がそのまま残っているものもあります。こうした点から、他のフリマサイトから画像や商品説明を無断転載して構築された偽サイトとみられます。

■ 支払いは「銀行振込」のみで送金を直接狙う手口

編集部では過去にも、類似の詐欺サイト事例を取り上げています。前回確認したのは2023年2月で、ネット上の商品ページから注文させ、支払い方法は銀行振込のみ。振込先の口座情報はメールで案内され、入金後は連絡が途絶えるという流れでした。

今回の偽サイトでも、記者が試しに商品をカートに入れ、架空の個人情報を入力して購入手続きを進めたところ、支払い方法は過去の調査時と同じく「銀行振込」のみとなっていました。

注文を確定させると、「お送りする確認メールにて振込み先等を詳しくご案内いたします」と表示されましたが、架空の情報を入力した記者の調査用メールアドレス宛には、その後いくら待っても振込先の案内は届きませんでした。

理由は不明ですが、菊水産業による注意喚起や通報を受け、サイト側が送金案内を停止した可能性も考えられます。

■ 偽サイトと被害者のやり取り 送金がなぜか銀行からPayPayへ

菊水産業によると、実際にこの偽サイトで商品を注文し、送金してしまった被害者の方と直接連絡を取ることができたといいます。被害者の方は、注文確定画面に実在する会社名と代表者名が表示されていたため、すっかり信用してしまったとのことでした。

被害者の方への案内では複数の銀行口座が提示されたうえで、特にゆうちょ銀行への振り込みを強く指定されたそうです。さらにその後、「口座の都合で振込を受けられない」と理由をつけられ、PayPayでの送金を案内された挙句、「PayPayなら200円割引します」と持ちかけられたそうです。

これは、銀行振込よりも着金が早く、取り消しが困難な即時決済へ誘導するための手口と考えられます。いずれにせよ、指定口座への振り込みができないことや、PayPayなら値引きが適用される、といった状況は不自然な対応と言えるでしょう。

被害者の方が入金を行った後日、被害者のもとに「在庫切れで商品がありませんので返金します。LINEで返金手続きをするので、QRコードにアクセスしてください」というメールが届いたとのことですが、ここまでくるとさすがに不審に思いアクセスを回避したそうです。

■ その後偽サイトは消滅 されど氷山の一角

菊水産業は本件を、大阪府警のサイバー犯罪相談窓口やGoogle セーフブラウジング、JC3「悪質ECサイトホットライン」へ速やかに情報提供を行い、対応にあたりました。その結果、5月8日の午後には当該の偽サイトが消滅したことが確認されています。

しかしながら、インターネット上には同様の手口を用いた偽のオンラインショッピングサイトが他にも数多く存在しています。「他より安いから」「探していた商品があったから」といった理由だけで、初めて利用するサイトに安易に個人情報や金融情報を入力することは非常に危険です。

実在する企業の情報を騙る悪質な詐欺に巻き込まれないよう、サイトの不自然な点（フリマアプリのような商品名、銀行振込のみの決済、不自然な割引案内など）には十分に注意し、少しでも違和感を覚えたら利用を控えることが肝心です。

＜記事化協力＞

菊水産業株式会社【公式】（国産つまようじ屋）（@kikusui_sangyo）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051101.html