　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　129365　　　-9.7　　　 64440
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14545　　　-6.7　　　　3383
３. <1321> 野村日経平均　　　9006　　 -27.9　　　 65400
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8510　　 -12.3　　　 76840
５. <1360> 日経ベア２　　　　6982　　 -13.8　　　　83.1
６. <2644> ＧＸ半導日株　　　6497　　　36.8　　　　4009
７. <1579> 日経ブル２　　　　6209　　　12.4　　　 696.1
８. <200A> 野村日半導　　　　5036　　　32.8　　　　4333
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3952　　　84.3　　　 891.8
10. <1540> 純金信託　　　　　3013　　　20.8　　　 22075
11. <1542> 純銀信託　　　　　2598　　　32.4　　　 37380
12. <2243> ＧＸ半導体　　　　2310　　 155.0　　　　4430
13. <1306> 野村東証指数　　　2058　　 -20.6　　　 406.0
14. <1545> 野村ナスＨ無　　　1892　　　10.9　　　 46460
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1707　　 -33.8　　　1910.5
16. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1576　　　63.5　　　　3966
17. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1492　　　 1.6　　　　5400
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1326　　 -49.9　　　　6507
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1295　　　23.0　　　　 136
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1188　　 108.1　　　　2509
21. <1489> 日経高配５０　　　1151　　　 8.0　　　　3186
22. <1330> 上場日経平均　　　 991　　 -34.9　　　 65490
23. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 918　　 116.0　　　　　85
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　 892　　　-5.4　　　189000
25. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 862　　3092.6　　　　7884
26. <1320> ｉＦ日経年１　　　 850　　 -59.1　　　 65160
27. <1699> 野村原油　　　　　 827　　　19.0　　　 645.4
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 821　　　75.8　　　 836.8
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 797　　　34.4　　　 28625
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 768　　 -38.0　　　1996.5
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 747　　1049.2　　　　7934
32. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 692　　　73.4　　　 75320
33. <1358> 上場日経２倍　　　 668　　　-5.4　　　123050
34. <1308> 上場東証指数　　　 600　　　20.0　　　　4014
35. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 600　　 116.6　　　　1082
36. <1615> 野村東証銀行　　　 571　　 -66.9　　　 627.1
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 557　　　71.4　　　　3482
38. <314A> ｉＳゴールド　　　 505　　　68.3　　　 348.6
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 504　　　17.5　　　 396.7
40. <282A> ＧＸ半導１０　　　 487　　　 1.2　　　　2360
41. <1346> ＭＸ２２５　　　　 477　　 -11.3　　　 65050
42. <1356> ＴＰＸベア２　　　 477　　　76.0　　　 124.7
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 471　　 412.0　　　　1047
44. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 460　　 184.0　　　 63170
45. <2038> 原油先Ｗブル　　　 448　　 120.7　　　　2808
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 427　　　 6.7　　　 32890
47. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 404　　 107.2　　　 306.9
48. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 387　　 -29.5　　　 67580
49. <2033> コスピブル　　　　 376　　　92.8　　　114750
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 368　　　21.9　　　 33440
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース