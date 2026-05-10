おじいちゃんに愛犬たちのお世話をお願いして出張に出かけた飼い主さん。心配になり見守りカメラを覗いてみた結果、想定外だった光景が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなし！微笑ましいその光景は記事執筆時点で278万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：出張中、おじいちゃんに犬を預けた結果→心配でカメラを覗くと『張り紙』があって…まさかの光景】

おじいちゃんに預けた犬→心配で見守りカメラを覗いた結果……

Xアカウント『@gisemitty』に投稿されたのは、見守りカメラが捉えた光景。

この日、飼い主さんは出張のため家を空けられていたのだそう。

思わず笑顔になる光景に反響

愛犬たちのお世話をおじいちゃんにお願いしていたものの、心配になり様子を見守りカメラで覗いてみることにしたのだといいます。

カメラが映し出したのは、ボーダーコリー「レティ」ちゃんの後ろ姿。何か気になるものがあるのか、カメラに背を向けてゴソゴソしていたのだそう。

一体何をしているのか見ていると…レティちゃんが気にしていた箱には何やら貼り紙がされている模様。

レティちゃんがその場を離れると現れたのは…『家に戻って昼食中です』というおじいちゃんからのメッセージだったのだそう。

レティちゃんが寂しい思いをしないようにお世話をしに来てくれていたというおじいちゃん。もしも、飼い主さんが見守りカメラを覗いた時に心配にならないよう、わざわざ貼り紙を残して出かけてくれたそうです。

まるで孫の子守りを任されたかのような、微笑ましいその光景は飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「かわいいじいじ」「ダブルシフト勤務なのか」「じいじ過保護すぎて草」「じいじ最高すぎる」「可愛すぎる」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しトリオの微笑ましい日常

レティちゃんは凛々しい美貌の持ち主ながら、飼い主さんには『戦闘狂』といわれてしまうほどお転婆な一面もあるのだそう。

レティちゃんのお姉さん的な存在であるポメラニアン「ジゼル」ちゃん、「ミア」ちゃんの仲良しトリオの日常は、日々ボーダーコリー、ポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@gisemitty」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。