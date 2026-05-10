どっちにしようか迷うーーーッッ！！【ミスド】暑い日はコレ♡「期間限定ドリンク」

【ミスタードーナツ】から、暑い季節の喉を潤してくれる新作ドリンクが登場しました。フルーツティーをベースに、わらび餅のようにモチモチした食感のフングイとトロピカルフルーツが入っており、鮮やかなカラーも特徴。その日の気分に合わせて好みの味を楽しむのも◎ 今回は独特の食感がクセになりそうな「期間限定ドリンク」をご紹介します。

さっぱり爽快な味わいを楽しむ

最初にご紹介するのは「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン & マンゴー & パッションフルーツ」。実食した@megumiko_maniaさんいわく「ぷにゅん食感がとにかく最高」だそう。「柑橘のさっぱりした酸味とドリンクの甘さがちょうどいいバランス」「これからの季節にぴったりすぎる」ともコメントしており、暑い日のリフレッシュタイムにオススメしたい一杯です。

アールグレイが香る大人味のドリンク

続いてご紹介するのは、「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ & ドラゴンフルーツ」。@megumiko_maniaさんによると、「ひとくち目からアールグレイの香りがふわっと広がって」、「ちょっと大人っぽい味わい」が楽しめるのだとか。見た目もきれいな赤で、視覚と味覚の両方で満喫できそうです。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里