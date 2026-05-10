3児の母・山口もえ、作り置きおかずで工夫した“3人分”の弁当を披露「おかずがいっぱいでとても美味しそう」「喜びいっぱいですね」

3児の母・山口もえ、作り置きおかずで工夫した“3人分”の弁当を披露「おかずがいっぱいでとても美味しそう」「喜びいっぱいですね」