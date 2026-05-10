3児の母・山口もえ、作り置きおかずで工夫した“3人分”の弁当を披露「おかずがいっぱいでとても美味しそう」「喜びいっぱいですね」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。3人の子どもたちへの手作り弁当を披露した。
【写真】「おかずがいっぱいでとても美味しそう」山口もえが披露した“作り置きおかず”の手作り弁当3人分
山口はこれまでの投稿で、長女の高校卒業に伴い、長年続けてきた毎朝3個の弁当作りが長男＆次女の2個に減ることを明かしていたが、このたび再び弁当を3つ作る生活に“逆戻り”したことを報告していた。
さらに前日の投稿では、「新じゃがアスパラガス舞茸レンコンのオープンハーブ焼き」「ツナとたらこのニンジン和え」「レンコンと人参のきんぴら」「松前漬けに納豆」と旬の具材をふんだんに使った“作り置きおかず”を作っていたことを明かしており、この日の投稿では「昨日頑張ったおかげで今朝は楽だった おかずを詰めただけ弁当笑 ふりかけを添えて」とつづり、おかずのぎっしり詰まった3人分の弁当箱の写真をアップした。
この投稿にファンからは「おかずがいっぱいでとても美味しそうです」「昨日頑張った自分をたっぷり褒めてください」「栄養あるおかず沢山で皆さんお子さんも田中さんも喜びいっぱいですね」などのコメントが寄せられている。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】「おかずがいっぱいでとても美味しそう」山口もえが披露した“作り置きおかず”の手作り弁当3人分
山口はこれまでの投稿で、長女の高校卒業に伴い、長年続けてきた毎朝3個の弁当作りが長男＆次女の2個に減ることを明かしていたが、このたび再び弁当を3つ作る生活に“逆戻り”したことを報告していた。
さらに前日の投稿では、「新じゃがアスパラガス舞茸レンコンのオープンハーブ焼き」「ツナとたらこのニンジン和え」「レンコンと人参のきんぴら」「松前漬けに納豆」と旬の具材をふんだんに使った“作り置きおかず”を作っていたことを明かしており、この日の投稿では「昨日頑張ったおかげで今朝は楽だった おかずを詰めただけ弁当笑 ふりかけを添えて」とつづり、おかずのぎっしり詰まった3人分の弁当箱の写真をアップした。
山口は、2015年にお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。