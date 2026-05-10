Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉による特別番組『リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！』（テレビ東京）が、5月18日24時30分より放送される。

（関連：【画像あり】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉による特別番組『ゴールデンホリデぇ！』場面カット）

本番組では、6月12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』を撮り終えたAぇ! groupと草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。6人の素顔がのぞき見できるバラエティ番組となっている。

グランピング施設には、様々なゲストも訪問。関西出身の6人がバラエティの悩みを芸人のマユリカに相談したり、大喜利＆モノボケを実践して学ぶ。加えて、Aマッソ 加納＆3時のヒロイン 福田麻貴を招いて胸キュン対決も行われ、松丸亮吾からは謎解き問題の挑戦状が送られる。

また、Aぇ! groupが尊敬する先輩の室龍太をグランピング飯でおもてなし。焚き火を囲んで、仲の良い先輩だからこそ話せる本音トークも展開される。

さらに、番組内では映画『おそ松さん』についてもオフトークを展開。メンバー間でも知らなかった現場での出来事など、様々なテーマで映画の魅力を語る。

・Aぇ! group 正門良規 コメント

ものすごく豪華なゲストの皆さんとご一緒できてとても楽しい時間でした。胸キュン＆謎解き＆お笑い、そして僕らの大先輩！色々な分野のプロフェッショナルの方に遊びにきていただき、本当に感謝しかないです。僕らも全力で楽しみ、全力でテーマに挑みました。そしてこんな6人が演じる映画「おそ松さん」はどうなるんだろう？視聴者の皆さんにそんな興味や期待を抱いていただけたら幸せです。全力で愉快な僕たちの番組を楽しみにしていてください！

・プロデューサー 村田充範（テレビ東京） コメント

Aぇ! groupの皆さん、草間リチャード敬太さん、西村拓哉さんの6人の魅力を最大限引き出すことをテーマに、あえて肩の力の抜けた、ゆる～いVlog番組を制作しました！映画撮影を終えた直後だからこそ見える、オフの空気感や関係性、そして彼らが次のステージに進もうとする過程も切り取っています。緩い雰囲気もありながら、時には、クイズに大喜利、キャンプなど、全力で体当たりする6人の魅力の真骨頂が垣間見れる番組です！最後に...配信の再生数が大事な番組なので、是非ぜひTVerをご覧ください！！！

※番組撮影日：2025年9月

（文＝リアルサウンド編集部）