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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「世間にまみれた後の、底光りする「純粋さ」にこそ、「自分」が表れる。」と題した動画を公開した。動画では、一般的に「大人になると失われる」と考えられがちな「純粋さ」について、独自の持論を展開している。



茂木氏は冒頭、「子供の時とか若い時、思春期は純粋で、大人になるとだんだん俗世にまみれていって、純粋さを失うって考えるのが普通の考え方じゃないですか」と世間の一般的な見方に言及。しかし、「僕は違う気がするんですよね」と疑問を呈した。



大人になり、妥協や忍耐を覚え、世の中の「長いものには巻かれろ」というノイズに揉まれることで、一時的に純粋さが失われたように感じることはあると認める。若き日の「疾風怒濤の時代」のようにすぐには理想を実現できないと知り、日々の生活のために世間の需要に合わせることを学ぶからだ。だが、最初の思いが消えるわけではなく、「ふと我に返った時とか、一人になった時とかに、待てよ、私やりたいことってこういうことだったんじゃないかな」と思い返す瞬間があると指摘。「むしろノイズにまみれた後、反動として思いっきりノイズにまみれると、反動として純粋さの方に戻ってくるってこともある気がして」と、経験を積むほどに、自分本来のやりたいことや志向性が研ぎ澄まされていくと説明した。



茂木氏はこれを泥団子作りになぞらえ、「泥にまみれるじゃん。でもよく磨いていくとだんだんツヤツヤしてきてピカピカになるでしょ」と表現。「あのピカピカみたいなものが、ノイズにまみれた後だからこそ出てくる」と、経験を経たからこそ得られる純粋さの価値を強調した。



最後に、自身も世間のノイズにまみれて生きているとした上で、「自分の純粋さなんてかすってるよなって思わせることもあるわけじゃない。でもかすってるからこそ一人ぽっちだからこそ自分なんだと思う」と断言。「俗世にまみれたあとの自分の証、それが純粋さってこともある」と語り、歳を重ねてこそ得られる「底光りする純粋さ」を大切に生きていくことの重要性を説いて動画を締めくくった。