ラルチザン パフューマーが伊勢丹新宿店に登場♡限定コフレ＆特典をチェック

フランス・パリ発のフレグランスメゾン「ラルチザン パフューマー」が、伊勢丹新宿店 本館1階にて期間限定ポップアップショップをオープン。ブランド創業当時の建築様式と現代的なデザインを融合させた空間では、伊勢丹新宿店限定の特別なコフレや購入特典が登場します。唯一無二の香りの世界に浸れる、香水好き必見のイベントです♡

伊勢丹新宿店限定コフレに注目

2026年6月3日（水）より発売される「コフレ アンソロジー」は、18,700円（税込）の伊勢丹新宿店スペシャル品。

各5mL×6種入りで、「ミュール エ ムスク エクストリーム オードパルファム」「パッサージュ ダンフェ エクストリーム オードパルファム」「イストワール ド オランジェ オードパルファム」など、ブランドを代表する人気の香りを一度に楽しめる豪華セットです。

タイムレスでありながら個性が際立つ香りを少しずつ試せるので、ニッチフレグランス初心者にもおすすめです。

さらに、「コフレ パルファン ショワジ」25,300円（税込）も登場。

トラベルサイズ10mLのオードパルファム3種と、ブラウン・ブラック・レッドの3色から選べるレザーポーチ1種を組み合わせることができます。

香りは全11種類から選択可能で、「メモワール ド ローズ オードパルファム」「ア フルール ド ペッシュ オードパルファム」「テネブラエ オードパルファム」など、多彩なラインアップが揃います。

※なくなり次第終了いたします。

※詳しくは係員までお問合せください。

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芸術的な香りの世界を体感

1976年に誕生したラルチザン パフューマーは、“香りの職人”の名を冠するフレグランスメゾン。自然の美しさや素材の個性を大胆に表現した香りは、世界中のフレグランスファンを魅了し続けています。

今回のポップアップショップでは、ブランドの歴史を感じられるクラシカルな空間演出も魅力。香りを試しながら、自分だけのお気に入りを見つける特別な時間を楽しめます♪

フレンチメゾンならではの洗練された“アール・ド・ヴィーヴル”を感じられる、贅沢な体験になりそうです。

見逃せない購入特典も♡

期間中、〈ラルチザン パフューマー〉製品を30,000円（税込）以上購入した先着200名には、「ハンド&ボディ ウォッシュ」と「ハンド&ボディ ローション」のサンプルサイズ各30mLをプレゼント。

さらに、キャンドル製品購入の先着50名には「キャンドルリッド（蓋）」も用意されています。

また、エムアイカード会員または三越伊勢丹アプリ会員で対象製品を購入した先着200名には、「フレグランス サンプル（1.5mL）」の特典も。いずれも数量限定のため、気になる方は早めの来店がおすすめです。

まとめ

香りを纏うだけで、気分や記憶まで彩ってくれるラルチザン パフューマー。

伊勢丹新宿店で開催される今回のポップアップでは、限定コフレや特別な特典を通して、ブランドの奥深い魅力をたっぷり堪能できます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフト探しにもぴったり。洗練された香りとの新しい出会いを楽しんでみてください♡