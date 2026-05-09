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YOU投資チャンネルが「【フルポジ】米国ハイテク株は悪材料を完全無視！最高値のハイテク株に「全力投資」を続ける本当の理由（1999年以来の最強相場）」と題した動画を公開した。動画では、米国ハイテク株が最高値圏でも依然として強い理由と、これからの投資戦略の核心について解説している。



近年、S&P500やナスダック100などが異次元の株価上昇を見せている。「普通ここまで株価が上がってしまうと、そろそろ下がるんじゃないか」と不安を抱く投資家に対し、YOU氏は株価上昇の最大の理由は「企業がバッチリ稼いでいるから」だと明言する。事実、米国企業の利益成長率は予想を大きく上回り、稼ぐ効率そのものが1970年代の2倍に進化しているという。



ハイテク株の強さを支える中核は、AIがもたらす「圧倒的な生産性革命」にある。世界を牽引する4大メガテック企業は、売上高を22%以上伸ばす一方で、AIの活用により従業員数の増加を2%未満に抑えている。「人を増やさずに、売上だけを20%以上伸ばしている」という、これまでの常識ではあり得ない事態が進行しているのだ。さらに、彼らは今年だけで100兆円を超えるAI設備投資を予定しており、これは単なるブームではなく未来のインフラ建設であると指摘した。



また、ウォール街のエリートでさえAIによる需要の爆発スピードを「過小評価している」点や、アメリカが世界トップの原油生産国であるという事実も、今の相場が簡単には崩れない理由として挙げられた。一方で、「トップ企業への極端な一極集中」や「客観的な割高感」、そして「円キャリートレードの巻き戻し」といった念のため知っておきたいリスク要因も詳細に解説されている。



YOU氏は、バブル相場は私たちが思う以上に長く高く膨らみ続けるため、「市場から完全に降りる」のはもったいないと主張する。生活防衛資金を確保してリスクに備えつつ、AI革命という波に乗り続けることこそが、長期的な資産形成において不可欠な戦略と言えそうだ。