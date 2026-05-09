2匹のわんこがおばあちゃんと初めて会ったら…！？何をしても褒めてくれるおばあちゃんと、嬉しそうに懐くわんこたち。優しい光景が話題を呼び、投稿は139万回再生を突破。「超絶かわいい♡」「しっぽちぎれそう！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんと初めて会った2匹の赤ちゃん犬→何をしても褒めてくれて…とんでもなく尊い光景】

おばあちゃんと初対面のわんこたち

TikTokアカウント「cresia.dog」に投稿されたのは、チワワの「クレア」くんと「シアラ」くん兄弟が生後4か月のとき、飼い主さんのおばあちゃんと初対面したときのワンシーン。

お互い初めて会ったとは思えないほど、おばあちゃんもわんこたちもハイテンション！尻尾を振りながらおばあちゃんのまわりをぴょんぴょんする2匹。そして『えらい！』『すごいね～』と、しゃがみこんで目線を低くしながら褒めちぎるおばあちゃん…。

『おて！』というと、差し出した手のひらにダイブしてきたシアラくん。おそらく偶然の出来事ですが、おばあちゃんはもちろん褒め続けます。「ほめて伸ばす」という言葉がありますが、おばあちゃんと2匹の姿を見ていると、うんうんと頷いてしまいます。

尊い…相思相愛な光景

何をしても褒めてくれるおばあちゃんに、完全に心を許したクレアくんとシアラくん。一緒に戯れることが楽しくて仕方のない様子。愛犬たちの喜びあふれる姿に『初対面なのにビックリ』と振り返る飼い主さん。まさに「犬使い」ともいえるおばあちゃんの神業には脱帽です…！

最後はちょっぴり飽きた様子も見せた2匹ですが、もう十分におばあちゃんの愛情を受け取ったのでしょう。おばあちゃんとクレアくん、シアラくんの微笑ましいひとときは、誰もが笑顔になるワンシーンなのでした♡

この投稿に癒された人は多いようで「ただただ可愛い♡」「おばあちゃんのこと一瞬で大好きになってるね」「犬使い…ですか？」など、多くのコメントが寄せられています。

2歳になったわんこたちの現在は…？

2歳となった現在のクレアくんとシアラくんの姿もご紹介！この日、買い物に出たママを、パパと一緒に車で待っていた2匹。ママの姿が見えなくなると、とたんにキュンキュンと切ない声で鳴き始めたクレアくんに、シアラくんもソワソワ…。

通り過ぎる人を『ママかな？』と何度も何度も確認する2匹。健気な姿にはジーンと胸が熱くなります。子犬のころにおばあちゃんからもらった溢れんばかりの愛情は、現在ママへと一直線！会いたくて会いたくて仕方がないのでしょう。

窓ガラス越しでもママの姿はすぐに発見し『あっママ！』と、尻尾が高速回転で回り始めたそう…！たくさんの人と触れ合い、愛情豊かに成長したクレアくんとシアラくんは、今日も多くの人に笑顔を届けていることでしょう。

TikTokアカウント「cresia.dog」には、クレアくんとシアラくんの微笑ましい日々が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「cresia.dog」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております