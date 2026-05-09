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茂木健一郎「相手の信頼度を測るゲーム」ここだけの話を用いて絆を深めるための条件

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「『ここだけの話だよ』と本音で話して、きずなを深めること。」と題した動画を公開した。動画内で茂木氏は、日常的な雑談や他人の噂話が持つ社会的な意味合いについて解説し、人間関係の構築における「本音と建前」の重要性を語っている。



茂木氏は冒頭、雑談を動物の「毛繕い」に例え、人間同士の絆を深めるための重要なコミュニケーションツールであると指摘した。その際、特に有効な手段となるのがその場にいない「他人の噂話」であり、平和な話題よりもトラブル系の話の方が関心を惹きつけやすいと説明する。



そうした話題を通じて本音を共有することは、「我々は仲間だ」という連帯感を短い時間で演出する効果があるという。茂木氏は、本音と建前という文化はどの国にも存在するとしつつ、日本においてはそれが「イングループ」と「アウトグループ」を明確に定義するための重要な指標になっていると語る。



さらに、「ここだけの話だよ」「君を信用しているから言うんだよ」と意図的に秘密を共有する行為について、「相手の信頼度を測るゲーム」であると持論を展開。「もしその人が漏らしたとすると、その人は信用できないとなる」と述べ、他人の噂話は単なる情報交換の枠を超え、人間関係のパワーゲームとしての側面を持つと力説した。



終盤には、当たり障りのない話だけでは雑談の意味がないと断言。「ただの情報の交換というよりは、むしろ絆を深める行為である」と語り、そこに社会的な意味やネットワーク的な意義が含まれていると総括した。最後は視聴者に対し、「本音と建前を使い分けて、『ここだけの話だよ』といい情報をシェアし、お互いに絆を深め合っていただきたい」とメッセージを送り、動画を締めくくった。