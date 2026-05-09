◇パ・リーグ ソフトバンク6─5ロッテ（2026年5月8日 京セラドーム）

ソフトバンクの谷川原の一打がチームを劇的な勝利に導いた。3―5の9回、栗原の右越えソロで1点差に迫り、2死一塁から牧原大の左翼線二塁打で同点に追い付いた。2死二塁で打席に立った谷川原が横山が投じた直球を見事に捉える。右翼線へのサヨナラ二塁打。人生初だというサヨナラ打に「最高でーす」とお立ち台で満面の笑みだった。

決勝打の裏には長谷川打撃コーチからの助言があった。「真っすぐを左中間へともっていくというプランでした。引っかかった感じですね」。狙いとは違ったものの会心の当たりとなった。

打席では心臓がバクバクしていた。「緊張しすぎて、歓声に逃げたというか。聞かないと入り込んじゃうので、歓声を聞くようにしました」と心をコントロールし、バッチリはまった。今季ここまでの11試合出場には悔しさを感じている。しかし試合には切り替えて臨んでいる。「キャッチャーとバッターを分けて考えるのは大事。そこを引きずらずにいけたので良かった」

ロッテにサヨナラ勝ちといえば、昨年5月2日に同じく2点を追う9回に川瀬が決勝打を放ち、チームは4月最下位からV字回復してリーグ連覇を果たした。チームを上昇気流に乗せる、今季初のサヨナラ勝ちとなりそうな予感がする。 （昼間 里紗）