「まじ？」「悲しすぎる」サッカー界に悲報…ドイツ王者の公式発表にSNS騒然「W杯大丈夫か」「厳しいな」
サッカー界に悲報がもたらされた。
ブンデスリーガ王者のバイエルンは５月８日、所属するDFアルフォンソ・デイビスの負傷離脱を発表した。
「アルフォンソ・デイビスは、水曜日に行われたチャンピオンズリーグ準決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で左ハムストリングを負傷した。これはバイエルンのメディカル部門による検査で確認された。カナダ代表のデイビスは数週間戦列を離れることになる」
度重なる怪我に悩まされているカナダ代表のキャプテンは、事実上の今季終了だと見られている。
当然、復帰が長引けば、北中米ワールドカップ出場へ影響が出る可能性もある。開催国カナダのサッカー連盟はこうリリースした。
「我々はアルフォンソと緊密に連絡を取り合っており、バイエルンの医療チームとも引き続き連絡を取り合っている。彼の負傷を受け、回復を全力でサポートし、ワールドカップに向けて万全のコンディションで復帰できるよう、専門的な軟部組織治療を含むあらゆるリソースを提供することに注力している」
万全な状態であれば、世界屈指の左SBである25歳の再負傷に、SNS上では次のような声が上がった。
「まじ？つらすぎ」
「怪我多いなぁ...悲しい」
「厳しいな」
「負傷が続きますな」
「やっぱり体もたないか」
「もうデイビスの怪我の報道が出るたびに苦しい」
「怪我がちになりすぎて悲しすぎる」
「W杯大丈夫かなぁ」
「またハムやったの。どうなるカナダ」
「W杯までに治せる様ゆっくり治してくれ」
W杯に間に合わなければ、カナダ代表にとって大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
ブンデスリーガ王者のバイエルンは５月８日、所属するDFアルフォンソ・デイビスの負傷離脱を発表した。
「アルフォンソ・デイビスは、水曜日に行われたチャンピオンズリーグ準決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦で左ハムストリングを負傷した。これはバイエルンのメディカル部門による検査で確認された。カナダ代表のデイビスは数週間戦列を離れることになる」
度重なる怪我に悩まされているカナダ代表のキャプテンは、事実上の今季終了だと見られている。
「我々はアルフォンソと緊密に連絡を取り合っており、バイエルンの医療チームとも引き続き連絡を取り合っている。彼の負傷を受け、回復を全力でサポートし、ワールドカップに向けて万全のコンディションで復帰できるよう、専門的な軟部組織治療を含むあらゆるリソースを提供することに注力している」
万全な状態であれば、世界屈指の左SBである25歳の再負傷に、SNS上では次のような声が上がった。
「まじ？つらすぎ」
「怪我多いなぁ...悲しい」
「厳しいな」
「負傷が続きますな」
「やっぱり体もたないか」
「もうデイビスの怪我の報道が出るたびに苦しい」
「怪我がちになりすぎて悲しすぎる」
「W杯大丈夫かなぁ」
「またハムやったの。どうなるカナダ」
「W杯までに治せる様ゆっくり治してくれ」
W杯に間に合わなければ、カナダ代表にとって大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」