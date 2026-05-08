女優の坂井真紀（55）が8日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。中2の長女との向き合い方に悩んでいると明かした。

息子との付き合い方に悩む視聴者からの相談に答えたもので、「ちょっと私も相談したいくらいなんですけど。小学校まであんなにかわいくて素直だったものが、急にやらなくなることが多くて、これは、思春期っていうものなのか、私の今までの教育が悪かったのか、毎日悩んでいます」と語った。

さらに、悩みを相談する人が、息子と「一緒に暮らしたくなくなってきました」とつづっていたが、坂井も「一緒に暮らしたくなくなってきましたっていう気持ちもちょっと分かって。ずっとそんな態度をしているんだったら、親のありがたさとかわかっていないような態度をすることが多いから、本当に、寮とか探しました。1回親元を離れて暮らしてみた方がいいんじゃないかと思って。遠いところの学校とか本当に調べたんですよ」と明かした。

坂井自身も、「でも、いいところを見つけられなくなっちゃうんですよ。毎日毎日、同じことを繰り返していると…」と言い、「時期的なことだとは思いながら、でも、できていることも見えなくなっているから、それを一生懸命見て。ほめられるところを見つけると、自分の心も和らぐし…」と、少しでも娘の良いところを見つけられるようにしているとした。

MCの歌手のAIも「愛情があれば伝わります。大きくなったら、皆、気づくと思います」と語っていた。

坂井は2009年に写真家の鈴木心氏と結婚。11年8月に長女を出産し、20年に離婚した。