ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカ「準決勝へ進出決定 A東京に2連勝」Bリー… 【速報】長崎ヴェルカ「準決勝へ進出決定 A東京に2連勝」BリーグCS準々決勝GAME2《長崎》 【速報】長崎ヴェルカ「準決勝へ進出決定 A東京に2連勝」BリーグCS準々決勝GAME2《長崎》 2026年5月8日 21時17分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は8日、Bリーグチャンピオンシップの準々決勝GAME2で、「アルバルク東京」に96―56で快勝。 2連勝で、準決勝進出を決めました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト この1週間注目された話題は？「県内のニュースランキング 5月1日(金)～5月7日(木)」《長崎》 【夏の風物詩】ビアガーデンオープン「かんぱーい！」ココウォーク屋上にシーズン到来《長崎》 【防火訓練】浜町アーケード「商業施設の2階から出火した想定」58年前の大火災を教訓に毎年実施《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 神奈川, 静岡, 明大前, マンション, 鎌倉, 介護, 埼玉, 介護タクシー, 配線