福島県の磐越道で高校生ら21人が死傷したバス事故についてです。バス会社への家宅捜索はおよそ9時間にわたって行われました。

報告

「午前9時すぎです。五泉市のバス事業者で家宅捜索が行われています」

過失運転致死傷の疑いで警察が家宅捜索に入ったのは、新潟県のバス会社「蒲原鉄道」です。

事故が起きたのはおととい。福島県の磐越道で、新潟市・北越高校の男子ソフトテニス部の生徒を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。3年生の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、他の部員ら20人が重軽傷を負いました。

きのう、過失運転致死傷の疑いで逮捕された運転手の若山哲夫容疑者（68）。逮捕のおよそ3時間前、こう話していました。

若山哲夫 容疑者

「生徒さんを預かっておきながら、失礼なことをしたなと思っております。私のスピードに対する見極めが甘かったのだと思います」

Q.例えば居眠りをされていたとか？

「いえ、そういうことは一切ありません」

Q.スピードの出し過ぎだったのか？

「いや、90キロ〜100キロくらいで走ってましたので」

Q.これまで引率などで運転は？

「北越高校さんは今回が初めてです」

市の臨時職員として去年3月までの3年間、マイクロバスを運転していた若山容疑者。客を運送して対価を得るのに必要な「二種免許」は持っていなかったということです。

近所の人

「（若山容疑者は）歩くのもヨチヨチ。私が見たら絶対に車の運転なんか頼まない」

また、この事故を巡っては、学校側とバス会社で意見の食い違いも浮き彫りとなっています。それが「レンタカーを依頼したのか、していないのか」ということ。

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「貸し切りバスを使わずにレンタカーを使って送迎したいという話をいただいた」

蒲原鉄道 営業担当 金子賢二さん

「『安いものを探してよ』と、それがレンタカーにたどり着いた」

学校からレンタカーと運転手の手配を依頼されたとし、「知り合いの知り合い」で面識すらない若山容疑者に頼んだというバス会社。

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「（Q.〔学校から〕金銭をもらったという事実は？）ありません」

一方、きのうの夜、会見を開いた学校側は真っ向から否定しました。

北越高校 灰野正宏 校長

「（Q.バス会社によると、学校から『安いもの・経済的な形で』という依頼があったというが？）事実ではございません。私どもとしては『レンタカーを出してください』とお願いをしたり、『運転手がいないので出してください』というお願いはしていません」

きょう午前11時ごろ、蒲原鉄道の社長が再びインタビューに応じました。

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「（Q.〔学校側と〕主張が違ったのは、率直にどう受け止めている？）そのへんに関しても、いま捜索してもらっている中で、私も色々と話をさせてもらっているので、その関係もあり、そういったコメントはちょっと控えさせていただきたい」

Q.会見以降、学校側と何かやり取りは？

「全くしていない」

Q.金銭の受け取りは発生していない？

「はい、いまのところは…」

警察は、いわゆる「白バス」行為にあたるかどうかを含めて、捜査を進めています。