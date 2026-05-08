CUTIE STREET、ポケモン新章「ワンダーボヤージュ」ED担当でコメント動画公開
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の新章「ワンダーボヤージュ」が、22日より放送されることを記念して、エンディングテーマ「キュートなキューたい」を歌唱するCUTIE STREETよりコメント動画が到着した。
【動画】カラフル衣装！CUTIE STREET『ポケモン』新章語るコメント映像
エンディングテーマに決まった時の率直な気持ちや、「キュートなキューたい」の魅力などを語っている。
15日には、「ポケットモンスター音楽祭」が放送。テレビアニメ『ポケットモンスター』の主題歌や、さらには豪華出演陣によるポケダンスなどを見ることができ、新章「ワンダーボヤージュ」のオープニングテーマ「セカイツナガレ」、エンディングテーマ「キュートなキューたい」もこの日初披露される。
■22日放送／第137話「リブート！冒険の世界へ！！」あらすじ
ラクアでの冒険を終え、ぼんやりと日々を過ごすリコたち。そんな彼女たちの元にフリードがやってくる。すごいポケモンを調査しようと、フィールドワークに誘い出すフリード。そのすごいポケモンとは…ヒンバス！？しかし、このヒンバス、図鑑の情報とはずいぶん違うみたいで…。それぞれの想いを胸に、新たな冒険が今動き出す―！！
【動画】カラフル衣装！CUTIE STREET『ポケモン』新章語るコメント映像
エンディングテーマに決まった時の率直な気持ちや、「キュートなキューたい」の魅力などを語っている。
15日には、「ポケットモンスター音楽祭」が放送。テレビアニメ『ポケットモンスター』の主題歌や、さらには豪華出演陣によるポケダンスなどを見ることができ、新章「ワンダーボヤージュ」のオープニングテーマ「セカイツナガレ」、エンディングテーマ「キュートなキューたい」もこの日初披露される。
ラクアでの冒険を終え、ぼんやりと日々を過ごすリコたち。そんな彼女たちの元にフリードがやってくる。すごいポケモンを調査しようと、フィールドワークに誘い出すフリード。そのすごいポケモンとは…ヒンバス！？しかし、このヒンバス、図鑑の情報とはずいぶん違うみたいで…。それぞれの想いを胸に、新たな冒険が今動き出す―！！
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