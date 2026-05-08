【TWICEナヨン インタビュー】国立競技場ライブの思い出・メイクアップで意識していること語る
【モデルプレス＝2026/05/08】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）がこのほど、韓国コスメブランド・fweeのルミネエスト新宿店に1日店長として来店。モデルプレスのインタビューに応じ、メイクアップのこだわりやメンバーとの思い出を語った。
【写真】TWICEメンバー新宿に降臨
2025年に同ブランドのモデルに就任したナヨン。この日行われた来店イベントでは、1日店長としてフォトセッションや、20人限定のファンサイン会を実施した。
ナヨンは、清楚な印象のキャミワンピース姿で「fwee Agit」ルミネエスト新宿店に来店。この日は、ぷっくりとしたピンクの可愛らしいリップが映える華やかなメイクを施していた。そんなナヨンにメイクアップをする際に意識していることを尋ねると「その日のファッションやムードに合わせて、カラーを選ぶことを心掛けています」と笑顔で回答してくれた。
そして、4月25日・26日・28日、6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』をMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催したTWICE。最近のメンバーとの思い出を質問すると「最近メンバーの皆と国立競技場というところでライブをしました。ステージの上での色々な思い出が記憶に残っています」と印象的だったライブでの思い出を振り返った。
また、4月から新学期が始まったということで、夢に向かって日々頑張っているモデルプレスの読者に向けてメッセージを頼むと「いつもお仕事、勉強お疲れさまです！毎日頑張っている皆のことを応援しているよ！ 」と明るくエールを送ってくれた。（modelpress編集部）
★インタビュー回答の様子は、モデルプレスのSNSで公開中！
1995年9月22日生まれ、A型。2015年にTWICEとしてデビューし、2022年にはグループ初となるソロデビューも果たした。2024年6月には2ndミニアルバム「NA」をリリースしている。
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【写真】TWICEメンバー新宿に降臨
◆TWICEナヨン、新宿「fwee Agit」に来店
2025年に同ブランドのモデルに就任したナヨン。この日行われた来店イベントでは、1日店長としてフォトセッションや、20人限定のファンサイン会を実施した。
◆TWICEナヨン、メイクアップで意識していることは？
ナヨンは、清楚な印象のキャミワンピース姿で「fwee Agit」ルミネエスト新宿店に来店。この日は、ぷっくりとしたピンクの可愛らしいリップが映える華やかなメイクを施していた。そんなナヨンにメイクアップをする際に意識していることを尋ねると「その日のファッションやムードに合わせて、カラーを選ぶことを心掛けています」と笑顔で回答してくれた。
そして、4月25日・26日・28日、6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』をMUFGスタジアム（国立競技場）にて開催したTWICE。最近のメンバーとの思い出を質問すると「最近メンバーの皆と国立競技場というところでライブをしました。ステージの上での色々な思い出が記憶に残っています」と印象的だったライブでの思い出を振り返った。
また、4月から新学期が始まったということで、夢に向かって日々頑張っているモデルプレスの読者に向けてメッセージを頼むと「いつもお仕事、勉強お疲れさまです！毎日頑張っている皆のことを応援しているよ！ 」と明るくエールを送ってくれた。（modelpress編集部）
★インタビュー回答の様子は、モデルプレスのSNSで公開中！
◆ナヨン（NAYEON）プロフィール
1995年9月22日生まれ、A型。2015年にTWICEとしてデビューし、2022年にはグループ初となるソロデビューも果たした。2024年6月には2ndミニアルバム「NA」をリリースしている。
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