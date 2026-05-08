五月に入り、すでに初夏の気配と暑さを感じ、ヒンヤリスイーツがすでに恋しいこの頃。今回取材させていただいたのは、大人気イタリア料理店「goffo」が手掛け、横浜駅から徒歩10分の路地に2023年8月にオープンしたジェラートとワインのお店「è più（エピュウ）」。暑くなるこれからの季節にとっておきのジェラートをご紹介します。

ジェラートの本場である“イタリア”と日本食材が出会う

予約困難店でありながらも常連客や地元で愛される名店「goffo」。オーナーシェフの高木祐介氏は、中華の料理人だった父の姿から料理の世界へ。2010年「トラットリア フランコ」、2014年「メッシタ フランコ」にてシェフを務め、2016年5月に「goffo」をオープン。

そしてイタリア本場の味わいと食材にもこだわり、日々工夫を重ねたオリジナルのジェラートとナチュラルワインのマリアージュを楽しめるお店として「èpiù（エピュウ）」を、goffoのすぐ近くに開きました。なぜジェラート店を開いたのか？ 高木シェフに聞くと……。

高木シェフ「この場所で長くレストランをやってきて、goffoに来られないお客様にも気軽に足を運んでもらいたいと思い、ここにお店を構えました。イタリア料理をやってきたからこそ、イタリアで愛されているジェラート店を開きたいと思いました。イタリアではどんな小さな町に行ってもジェラート屋がたくさんあって、子供からお年寄りまでジェラートを食べている。国民的に愛されているスイーツですね。

だからこそ、普通のジェラート屋を作っても面白くないなと思い、料理人が考えるからこそ面白いジェラートを作ろうと考えました」

「è più（エピュウ）」のジェラートのベース・発想は、イタリア。一番人気でオススメされたのはトマトとバジルのジェラート。レモンでバランスを取り、カプレーゼを彷彿とさせるような、前菜のようなさわやかさ。

他にもシチリア島のピスタチオ、goffoでニョッキとして出していた人気メニューのゴルゴンゾーラ×ヘーゼルナッツやタルトタタンなど、季節で変わるメニューも豊富。

そしてジェラートのベースは、シェフが北海道で出会った北海道足寄町にある「しあわせチーズ工房」。牛乳にストレスを与えないよう、しぼりたてを大事にし、そのために移住しチーズ工房を作ったこだわりの職人が作っており、goffoで長らく愛用しているそう。

そのほかりんごやオリーブのしぼりカスなど、日本の豊かな食材も組み合わせて、情熱あふれるイタリアの香りのするジェラートを作っています。

ペアリングで楽しむワインとジェラート

ナチュールワインの品ぞろえ豊富なgoffo。ここ「è più（エピュウ）」でもワインセラーがありワインの種類は豊富で、ジェラートに合ったワインをペアリングで選べます。

高木シェフ「ナチュールワインは、ブドウそのものの美味しさがはっきりしているので、柑橘やナッツとか、バターで例えることが多くペアリングしやすいです。なのでジェラートとの相性もよく、トマトバジルのジェラートはハーブっぽいニュアンスなので青々しい白と合いますね。ペアリングというと難しく感じますが、お客様が入ってきやすいように説明して、ペアリングを薦めています。」

その他、ナチュラルワイン以外にもクラフトビールもあり夏場はジェラートバルに変身。

チクテベーカリーのパンを使ったカリじゅわフレンチトーストに恋する

そしてジェラート以外にもたくさんのメニューがある「è più（エピュウ）」。

名物は、南大沢のパンの名店である「チクテベーカリー」のパンを使用したフレンチトースト。バターとシロップたっぷりのカリカリじゅわじゅわのフレンチトーストは、このお店の看板商品のひとつ。もともとgoffoでも「チクテベーカリー」のパンを使っているんだとか。

オーダーが入ってから焼き上げ、絶妙な火入れのフレンチトーストは、食感のカリじゅわ感に虜になること間違いなし。

そこに合わせるジェラートは、「カプチーノ ミッドナイト」。イタリアといえばカプチーノ。カプチーノを使ったカクテルをイメージし、ほろ苦さの中に甘い香りに包まれるジェラート。

卵のニュアンスとバターの芳醇な香り、そこにジェラートのミルクのコクとカプチーノのほろ苦さが絶妙にマッチ。

その他、キャロットケーキや季節によってクレープなど、様々なスイーツとジェラートを楽しめる「è più（エピュウ）」（横浜）。夜も遅くまでやっているので、二軒目利用にも、ぜひ。

About Shop

è più

神奈川県横浜市西区浅間町１丁目４－９ あんずビル １階

営業時間：13:00～23:00（火、日のみ22：00まで）

定休日：木

Photo＆Writing／坂井勇太朗（編集長）