ディズニー作品からインスピレーションを得たスイーツブランド「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」

今回、大丸札幌店にて初となるポップアップストアを期間限定で出店し、素材の味わいを大切にした本格スイーツが販売されます☆

大丸札幌店 ディズニースイーツブランド「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」ポップアップストア

販売期間：2026年5月13日(水)〜5月26日(火)

営業時間：10:00〜20:00

販売メニュー名・価格：

ANNIVELプリン ミルク 594円(税込)ANNIVELプリン ロイヤルミルクティー 594円(税込)チーズタルト 540円(税込)はちみつチーズタルト 540円(税込)巾着入りシーズナルクッキー 1,296円(税込)「チップ＆デール」Trésor d’Automne 洋梨とベリーのミルクティーパルフェ 972円(税込)『おしゃれキャット』 (マリー) Fleur de Chat ベリーチーズとブラマンジェのパルフェ 972円(税込)『ふしぎの国のアリス』 Temps Merveilleux カシスとグレープフルーツのブラック＆ホワイトパルフェ 972円(税込)『ミッキー＆ミニー』Galette au Annivelフルーツガレット 5枚 1,620円(税込)『ミッキー＆ミニー』Galette au Annivelフルーツガレット 10枚 3,240円(税込)『眠れる森の美女』Rose du Sommeil ベリーライチとバニラのホワイトショコラ・ムース 7,020円(税込)『アラジン』Voyage Enchanté 魔法仕掛けのピスタチオのオリエンタル風ムース 7,020円(税込)『バンビ』Story Colletionフロランタン 2,592円(税込)シーズナルクッキー／美女と野獣 True Love ショコラ 1,080円(税込)『ふしぎの国のアリス』MAD TEA PARTY BLEND キャラメル＆ベルガモット＆マスカット風味のフレーバードティー 2,376円(税込)『眠れる森の美女』SWEET DREAMS BLEND バニラ＆ストロベリー香るカモミールティー 2,376円(税込)

販売場所：大丸札幌店 地1階 菓子イベントスペース

大丸松坂屋百貨店が2025年夏に設立し、10月にフラッグシップストアが大丸東京店にオープンした「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」

今回、洗練された世界観とディズニーキャラクターをモチーフにした「PATISSERIE ANNIVEL(パティスリー アニヴェル)」の、大丸札幌店にて初となるポップアップストアが期間限定で出店されます。

素材の味わいを大切にした本格スイーツは、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもおすすめです。

今回のポップアップでは、先行販売となる新作からフラッグシップストアでのグランドメニューまで、バリエーション豊かなスイーツがラインナップされます☆

先行販売新フレーバー：ANNIVELプリン ミルク／ANNIVELプリン ロイヤルミルクティー

価格：各594円(税込)

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされた、瓶のプリンに新たに加わった2種のフレーバーを先行して販売。

「ANNIVELプリン ミルク」は、まろやかなコクとやさしい甘さが広がるミルクプリンに仕上げられています。

「ANNIVELプリン ロイヤルミルクティー」は、アールグレイがふんわり香る上品な味わいのロイヤルミルクティープリンです。

先行販売新商品：チーズタルト／はちみつチーズタルト

価格：各540円(税込)

ディズニーキャラクターのかわいらしいデザインが使用された新スイーツ「チーズタルト」をどこよりもいち早くお届け。

チーズの風味をしっかりと感じられる、濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズタルト」は、生地をしっかり焼き上げることで、素材の魅力をダイレクトに楽しめる一品です。

「はちみつチーズタルト」は、生地をふんわりと立てて焼き上げることで、なめらかで軽やかな口あたりに仕上げられています。

はちみつがやさしく香る、やわらかな甘さが広がる一品です。

巾着入りシーズナルクッキー

価格：1,296円(税込)

ピスタチオ＆クランベリー、ショコラの2種セット。

メインビジュアルの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をデザインした巾着付きで、巾着は丈夫なので普段の小物入れに最適です。

素材の味わいを大切にした、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもおすすめのディズニースイーツ。

大丸札幌店に2026年5月13日より期間限定でオープンする「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」ポップアップストアの紹介でした☆

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