理想の彼氏と交際したら…なぜかデートに毎回“親友”が同席。「私は利用されていた」と知った“衝撃の一夜”
ふと、自分と相手の価値観に「大きなズレ」を感じることはないでしょうか。今回はそんな価値観の違いを実感するとともに、少し怖い思いをしたという安野遥香さん（仮名・20代後半）に話を聞きました。
◆幸せになるために、恋人探しを始める
「ハイスペック彼氏としか付き合いたくない」と、多くの出会いをスルーしてきたという遥香さん。あるとき幼馴染みでもある親友に彼氏ができ、自分も婚活を兼ねた恋人探しをすることになったと言います。
「親友と私は少女漫画が大好きで、同じくハイスペック男子に憧れていました。だからお互いにずっと独り身。それでも『妥協はできないよね？』なんて語り合っていたんです。なのに彼氏だと紹介してくれたのは“普通の人”。でも2人はすごく幸せそうでした」
こうして自身も幸せになるべく恋人探しをスタート。女性専用の小さなエステサロンを開業していたこともあって、多忙で出会いなどまったくなかった遥香さんは、結婚を前提としたマッチングアプリに登録します。
◆理想の彼氏ができたけど、気になる“同席者”の存在
「相手の条件を入力したとき、自分の理想がどれほど高いのか、あらためて思い知りました。でもまずは理想どおりの条件で探してみようと登録。すると、まさに容姿・性格ともに希望以上の男性、修吾（仮名）とマッチングしたんです！ 年齢も20代後半で同年代でした」
とんとん拍子に会うことになり、嬉しいことに修吾さんも遥香さんを気に入ってくれた様子。会話も弾んでその日に付き合うことになるという急展開に。さらに、「次回は親友に会わせたい」とまで言ってくれたとか。
「さっそくデートの約束をし、修吾の親友と会うことになりました。親友は凌空（りく）さん（仮名）という男性で、アイドルみたいに整った顔立ちの人。対面すると、震えて会話もできないほどイケメンで驚きました。さらに気遣いもすごいんです」
いっしょに食事へ行けば、さっとテーブルの調味料を目の前に置いてくれたり、大皿で注文したときもスマートに取り分けてくれたり。友人がステキな人だったこともあり、修吾さんとの将来を想像するとワクワクが止まらなくなります。
「でも意味がわからないことに、凌空さんを紹介されてから、ずっとデートに同行してくるようになって。そんな状態なので修吾とはまったく進展なし。当然カラダの関係もありません。修吾が次のデートの話題を持ち出すと、凌空さんがすぐに『俺も行っていい？』と聞くんです」
屈託のない笑みで人懐っこく聞く凌空さんに、修吾さんも二つ返事でOKし、遥香さんが不満を漏らしてものらりくらり。そんなある日のデート帰り、凌空さんは当たり前のごとく遥香さんとともに修吾さん宅へとやってきました。
◆彼氏と親友がケンカ、聞き耳を立てたら……
「お酒を飲んでしまったこともあって、3人で泊まることになったんです。私がベッドを使わせてもらい、修吾と凌空さんは2つあるソファで寝ることになりました。でもしばらくすると、2人がケンカのような感じで話しているのが聞こえて目が覚めたんです」
話を聞くと、どうやら修吾さんと凌空さんは同性パートナーのようでした。そこまで聞いたときに、遥香さんは急にしゃっくりが出てしまいます。起きていることを気づかれて3人で話すことになったのですが、その内容は、まさに衝撃的なものでした。
「凌空さんには寝取られ願望があるらしく、常にひやひやとやきもちを妬いていたいと言うのです。それで、将来は私と3人で暮らせるようさっさと説得してほしいと、修吾に迫っていたのだと説明されました」
事情を聞いた遥香さんは、そんな付き合い方しかできない人もいるのかと驚愕。そして自分の人生が弄ばれているようで恐ろしくなり、速攻で帰宅。その後も2人からはしつこく、3人で暮らそうという説得めいたメッセージが届き続けていると言います。
◆貴重な婚活の時間を奪われて怒り心頭
「2人の希望には応えられないので拒否し続けていますが、幼馴染みの親友に『でもまぁ、30歳を目前にしてハイスペ男子じゃないと恋愛対象にならないとか言っている遥香も、ほかの人からしたら滑稽かもね』と言われて……。イラつきながらも納得してしまいました」
貴重な婚活の時間を奪われて怒り心頭の遥香さんですが、2人を見習い、引き続きハイスペック男子に絞って相手を探し続けたいとのこと。人の価値観はそれぞれですが、誰にも迷惑をかけない範囲なら尊重されるべきなのかもしれません。
―シリーズ「男と女の『ゆるせない話』」―
＜文／山内良子＞
【山内良子】
フリーライター。ライフ系や節約、歴史や日本文化を中心に、取材や経営者向けの記事も執筆。おいしいものや楽しいこと、旅行が大好き！ 金融会社での勤務経験や接客改善業務での経験を活かした記事も得意。
◆幸せになるために、恋人探しを始める
「ハイスペック彼氏としか付き合いたくない」と、多くの出会いをスルーしてきたという遥香さん。あるとき幼馴染みでもある親友に彼氏ができ、自分も婚活を兼ねた恋人探しをすることになったと言います。
こうして自身も幸せになるべく恋人探しをスタート。女性専用の小さなエステサロンを開業していたこともあって、多忙で出会いなどまったくなかった遥香さんは、結婚を前提としたマッチングアプリに登録します。
◆理想の彼氏ができたけど、気になる“同席者”の存在
「相手の条件を入力したとき、自分の理想がどれほど高いのか、あらためて思い知りました。でもまずは理想どおりの条件で探してみようと登録。すると、まさに容姿・性格ともに希望以上の男性、修吾（仮名）とマッチングしたんです！ 年齢も20代後半で同年代でした」
とんとん拍子に会うことになり、嬉しいことに修吾さんも遥香さんを気に入ってくれた様子。会話も弾んでその日に付き合うことになるという急展開に。さらに、「次回は親友に会わせたい」とまで言ってくれたとか。
「さっそくデートの約束をし、修吾の親友と会うことになりました。親友は凌空（りく）さん（仮名）という男性で、アイドルみたいに整った顔立ちの人。対面すると、震えて会話もできないほどイケメンで驚きました。さらに気遣いもすごいんです」
いっしょに食事へ行けば、さっとテーブルの調味料を目の前に置いてくれたり、大皿で注文したときもスマートに取り分けてくれたり。友人がステキな人だったこともあり、修吾さんとの将来を想像するとワクワクが止まらなくなります。
「でも意味がわからないことに、凌空さんを紹介されてから、ずっとデートに同行してくるようになって。そんな状態なので修吾とはまったく進展なし。当然カラダの関係もありません。修吾が次のデートの話題を持ち出すと、凌空さんがすぐに『俺も行っていい？』と聞くんです」
屈託のない笑みで人懐っこく聞く凌空さんに、修吾さんも二つ返事でOKし、遥香さんが不満を漏らしてものらりくらり。そんなある日のデート帰り、凌空さんは当たり前のごとく遥香さんとともに修吾さん宅へとやってきました。
◆彼氏と親友がケンカ、聞き耳を立てたら……
「お酒を飲んでしまったこともあって、3人で泊まることになったんです。私がベッドを使わせてもらい、修吾と凌空さんは2つあるソファで寝ることになりました。でもしばらくすると、2人がケンカのような感じで話しているのが聞こえて目が覚めたんです」
話を聞くと、どうやら修吾さんと凌空さんは同性パートナーのようでした。そこまで聞いたときに、遥香さんは急にしゃっくりが出てしまいます。起きていることを気づかれて3人で話すことになったのですが、その内容は、まさに衝撃的なものでした。
「凌空さんには寝取られ願望があるらしく、常にひやひやとやきもちを妬いていたいと言うのです。それで、将来は私と3人で暮らせるようさっさと説得してほしいと、修吾に迫っていたのだと説明されました」
事情を聞いた遥香さんは、そんな付き合い方しかできない人もいるのかと驚愕。そして自分の人生が弄ばれているようで恐ろしくなり、速攻で帰宅。その後も2人からはしつこく、3人で暮らそうという説得めいたメッセージが届き続けていると言います。
◆貴重な婚活の時間を奪われて怒り心頭
「2人の希望には応えられないので拒否し続けていますが、幼馴染みの親友に『でもまぁ、30歳を目前にしてハイスペ男子じゃないと恋愛対象にならないとか言っている遥香も、ほかの人からしたら滑稽かもね』と言われて……。イラつきながらも納得してしまいました」
貴重な婚活の時間を奪われて怒り心頭の遥香さんですが、2人を見習い、引き続きハイスペック男子に絞って相手を探し続けたいとのこと。人の価値観はそれぞれですが、誰にも迷惑をかけない範囲なら尊重されるべきなのかもしれません。
―シリーズ「男と女の『ゆるせない話』」―
＜文／山内良子＞
【山内良子】
フリーライター。ライフ系や節約、歴史や日本文化を中心に、取材や経営者向けの記事も執筆。おいしいものや楽しいこと、旅行が大好き！ 金融会社での勤務経験や接客改善業務での経験を活かした記事も得意。