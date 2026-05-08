7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが8日、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAで結成3周年を記念した初写真集「SUGAR AND HUES」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

メンバーの希望からタイ・バンコクで撮影。タイの民族衣装やビーチでの撮影など、普段は見ることのできない一面が詰まっている。

主な一問一答は以下の通り。

−タイトルに込めた思いは

福山梨乃（28） 「SUGAR AND HUES」の「HUES」には色調とか色彩という意味が込められています。私たちは普段、メンバーカラーをすごくインパクトがあるくらいまとっているんですけども、写真集ではメンバーカラーを脱ぎ去って違う色にたくさん挑戦してます。新たな色をここで見つけてほしいです。

−タイでの撮影を振り返って

村川緋杏（26） 写真集の前に1回、タイに行ったことがあります。その時は延長コードが爆発したり、海外のご飯に慣れなくて、食べられなくてみんながフラフラになるとか結構ハプニング尽くしでした。今回は対策を練って行きました。写真集の担当者がタイに詳しくて、いっぱいタイ料理に挑戦することができて、平和に爆発ごともなく写真集を撮ることができました。

−お気に入りのショットは

立花琴未（23） マーケットに行って撮影したら、すごい爆音で洋楽がずっと流れていてすごく楽しくなっちゃいました。カメラが回っていないところで爆踊りをして、そうしたら、最高の笑顔をカメラマンさんが撮ってくれました。これが一番みんなが自然に笑顔になっているのでお気に入りの感じになりました。

−3周年を迎えました。これまでに印象に残った出来事は？

南なつ（25） 目標と言ってもいいのかなってくらい大きな夢だった紅白歌合戦に出演できたことが一番印象に残っています。夢のような時間でしたし、「紅白出場歌手」ということを背負うことができて、すごくうれしいです。

−初の写真集への思いは？

立花 写真集を作りたいっていうのを結構目標にしていたので、大好きな南国のタイっていうのはCANDY TUNEらしいなっていうのも話していました。写真集を3周年の節目に出すことができて、すごい幸せに感じています。

−この3年間でパワーアップしたことは

村川 私たち本当に仲が良くて、よく「けんかとかするんですか」とか聞かれますが、家族よりも毎日一緒にいるメンバーなので日を重ねるごとに仲良くなって、お互いの理解が深まっています。1周年、2周年の時よりもさらに家族に似た仲間になっているところは毎年パワーアップしているのかなと思います。

−この3年で逆に変わらないところは？

村川 みんなすごく志が高い。いろんなアーティストの方を見て、こういうところを私たちも身につけていきたいよねっていうのは、毎日話します。そういう志の高さや、みんなで見ている先が同じなのはずっと変わらないと思います。

−4年目の向けての意気込みを

村川 大きなステージをたくさん経験したり、挑戦させていただいた3年間でした。次はもっと地方にいるファンの方に会いに行きたいです。4周年に向けては大きなステージに挑戦することも続けていきたいんですけど、加えて日本全国のいろんな所で応援してくださっている方にいっぱい会いに行きたいです。

−新しい挑戦は？

福山 私たちは「原宿から世界へ」をコンセプトにしていて、まだ海外で単独ライブを開催したことがない。タイでしかライブをしていないので、海外の「あめちゃん」（ファンの総称）たちに会いに行きたいなと思っています。

−写真集を自己採点すると何点ですか

村川 3億点です。来年は4億点を目指して頑張ります。私たちは仲の良さもそうだし、パワーも本当に数えきれない。100点でも150点でも違う。「億」が妥当かなと思って、3周年というところもあり、3億点にしました。

−写真集でチャレンジしたカットは

南 1人1人が「なってみたい自分になる」という企画コーナーがあるんですけど、そこは7人それぞれ挑戦をしたかなと思っています。牧場で撮影をするっていうのが決まっていたので、私は絶対にカウガールになりたいと思っていました。野生の動物と一緒に撮影したり、すごい挑戦的だったなと思いました。

−新しい挑戦は？

福山 今回、メンバーカラー（の服）を一切着てないのが本当に挑戦的だなと思っています。私たちはメンバーカラーで覚えていただいたり、「色だけでも覚えてください」と言うことが多いんですけど、新しい感じを見せられたかなと思います。

−違うメンバーカラーへの挑戦。変えたいですか？ 南 黄色がいないんです。もしかしたら黄色も似合ったんじゃないかと少し思ったりした。でもオレンジで良かったです。

小川奈々子（26） このままでいいと思いました。

−6月5、6日に日本武道館で3周年記念ライブを開催します

宮野静（23） （ヒット曲）「倍倍FIGHT！」をやる前は楽しみやうれしさよりも不安がすごくありました。今ではすごく大きな会場でライブができるので成長もたくさん見せなきゃいけないなと思います。絶対に私たちは成長しているっていう自信があるので、それをたくさん見せられたらなって思います。昨日からリハーサルが始まりました。私たちも最高の武道館になると思っています。初めてライブを見た方でも既存のファンの方でも、涙が出ちゃうんじゃないかなってくらい最高の公演になっています。