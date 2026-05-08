『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが、本日5月8日19時よりTBSにて放送。今回は『出来そうで出来なさそうな“アレ”10人連続で完コピさせて下さい』と『ラウール＆ダンス天才姉妹のチーム“Bumpy”再始動』の2本の企画がオンエアされる。

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『10人連続完コピチャレンジ』第3弾には、同番組3度目の出演となる中村倫也と、初登場の神木隆之介がゲストとして参戦。一見簡単に出来そうだが実際にやってみると難しい技に1人ずつ挑戦し、失敗することなく10人連続成功を目指す企画となっている。極限の緊張とプレッシャーの中でも緊張しないという中村と、緊張から絶妙な面持ちの神木が、連続チャレンジのバトンを繋げるかが見どころだ。

今回は『リコーダーNOミス演奏』『コインだるま落とし』『スリーダイススタッキング』など4つのチャレンジで10人連続成功を目指す。スリーダイススタッキングでは深澤辰哉のスーパープレーが炸裂するほか、あるチャレンジでは出演者全員がサングラスをかけて登場する場面も。

さらに、ラウールとダンス天才姉妹のほなつ（中学1年）、ゆいな（高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”の再始動に密着。“Bumpy”は前回、日本予選大会で1位を獲得し世界大会への切符を手にしたものの、ラウールの腰の負傷というアクシデントにより世界大会を辞退していた。今回は1年4カ月ぶりに集結した3人が、再び世界一を目指して日本予選に挑む4カ月間の様子を放送。スタジオゲストの木村佳乃とTAKAHIROも固唾を呑んで“Bumpy”の挑戦を見守る。

（文＝リアルサウンド編集部）