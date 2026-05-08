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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】自炊で節約しながら楽しむ、３４歳節約会社員の休日！」と題した動画を公開しました。34歳の会社員であるしゅんさんが、休日の3食を自炊し、食費を抑えながらも大満足のメニューを楽しむ様子を披露しています。



朝ごはんは、約100円で作れる「たまごトースト」です。フライパンにバターを引いて食パンを両面香ばしく焼き上げます。続いて半熟の炒り卵を作り、マヨネーズと粉チーズを和えてパンの上にトッピング。「簡単に作れるのになぜか食べると贅沢感がある」と満足げな様子を見せました。



昼ごはんは「もの凄くチャーハンが食べたい！！！」という心の叫びに従い、約300円でチャーハンを調理。豚コマ肉、玉ねぎ、小松菜を使用し、油を多めに引いてしっかり炒めるのがポイントです。ご飯を入れる前に卵を割り入れ、ある程度固まるまで焼いてからご飯を投入します。仕上げに醤油を少し焦がして風味を加え、「今日のチャーハンは大成功！」と嬉しそうに語りました。



夜ごはんは、玉ねぎ1個半を贅沢に使った「簡単カレーパエリア」です。こちらも約300円で完成します。豚肉と玉ねぎを炒め、生米を加えて透明になるまで炒めた後、水やカレー粉などの調味料を投入。蓋をして弱火で10分焼き、5分蒸らした後に1分強火で仕上げます。実食では「ビックリするくらい美味しかったです」と絶賛の出来栄えとなりました。



1日の食費を約700円に抑えつつ、工夫次第で豊かに楽しめる自炊ルーティン。休日の献立や節約レシピの参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［たまごトースト材料］

・食パン 1枚

・卵 2個

・バター 適量

・塩コショウ 適量

・マヨネーズ 適量

・粉チーズ 適量

・ブラックペッパー 適量

・乾燥バジル 適量



［作り方］

1. 卵2個をボウルに割り入れ、塩コショウをして溶きほぐす。

2. フライパンにバターを引き、食パンを両面良い色になるまで焼いて皿に移す。

3. 再度フライパンにバターを引き、卵液を流し入れて半熟の炒り卵を作る。

4. 炒り卵をボウルに移し、マヨネーズと粉チーズを混ぜ合わせる。

5. 焼いたトーストの上に卵を乗せ、ブラックペッパーと乾燥バジルをトッピングして完成。



［簡単カレーパエリア材料］

・玉ねぎ 1個半

・豚コマ肉 適量

・生米 0.5合（洗わない）

・水 200cc

・サラダ油 適量

・塩コショウ 適量

・醤油 適量

・創味シャンタン 適量

・砂糖 適量

・カレー粉 適量

・にんにく（チューブ） 適量



［作り方］

1. 玉ねぎをみじん切りにし、豚コマ肉を1センチ幅にカットする。

2. フライパンに油を引き、豚肉と玉ねぎを塩コショウで炒める。

3. 玉ねぎが少し色づいたら、洗っていない生米を加え、生米が透明になるまで炒める。

4. 水を200cc加え、醤油、創味シャンタン、砂糖、カレー粉、にんにくを入れて調味料をなじませる。

5. しっかり沸騰してきたら蓋をし、弱火で10分加熱する。

6. 火を止め、そのまま5分蒸らす。

7. 最後に1分強火にかけたら完成。