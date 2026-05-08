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意外と知らない子供の「丸飲み」リスク。放置すると肥満や顔の歪みの原因にも？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて、「【離乳食】丸飲みは危険？放置で肥満になる理由と対策」と題した動画を公開した。動画では、離乳食を丸飲みしてしまう子供の身体への影響と、その根本的なメカニズムについて解説している。



まい先生は、食べ物を丸飲みしてしまうと咀嚼による満腹中枢が刺激されず、胃や腸での吸収率も変わるため、「要は代謝異常」に陥り、肥満などの原因になると指摘する。さらに、片方でしか噛まないことで顔が歪んだり、胃が弱くなったりするリスクもあるという。実際に動画のスタッフも早食いによる丸飲み習慣があり、顎関節症や胃弱に悩まされている体験談が語られた。



丸飲みの主な原因として挙げられたのが「舌の機能不足」だ。舌の動きが悪いと食べ物をうまく塊にできず、結果として飲み込んでしまう。また、「顎が疲れる」ことも要因の一つである。人間は本来、前歯で食べ物を噛みちぎり、ラクダのように奥歯で「側方運動」をしてすりつぶすという、3D的で複雑な顎の動きをする。「肉食と草食が一緒になっているのが私たちの口」とまい先生は語る。しかし、上下の運動しかしていないと口周りの筋肉がうまく働かず、顎が疲れやすくなるのだという。



歯が生え揃っていない赤ちゃんにとって、舌で食べ物をまとめ、奥へ送り込む経験は非常に重要となる。ハイハイやずり這いといった運動発達の段階も舌の機能に影響する。改善のためには、ペースト食の期間を見直すだけでなく、舌が固まっていたり、身体の過緊張が首の筋肉の凝りを引き起こしていないか探るべきだという。まい先生は「どこに何の要因があるのかを見つけてあげる必要性がある」と結論づけた。子供の丸飲みの背景には複雑な身体のメカニズムが隠されており、咀嚼の重要性を再認識させられる内容となっている。