バルベルデがチュアメニとの対立起因に外傷性脳損傷…現地紙に2日間の騒動報じられるも「チームメイトが僕を殴ったことは一度もない」

バルベルデがチュアメニとの対立起因に外傷性脳損傷…現地紙に2日間の騒動報じられるも「チームメイトが僕を殴ったことは一度もない」