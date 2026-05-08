特許取得の65万人データで志望動機を個別自動生成！ グレート・ビーンズ「CIY（シーアイワイ）」

記事ポイント 累計65万人の自己分析データ（特許取得済み）と生成AIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴を自動生成します新卒・中途それぞれに対応した応募書類テキストを網羅し、作成・提出済みのESを一元管理できる「ES履歴」機能も強化されます新規登録で500ポイントを無料付与、SNSシェアや友達招待でポイントを追加取得でき、追加費用なしで自動生成機能を継続利用できます 累計65万人の自己分析データ（特許取得済み）と生成AIによる企業研究データを掛け合わせ、応募企業ごとに最適化された志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴を自動生成します新卒・中途それぞれに対応した応募書類テキストを網羅し、作成・提出済みのESを一元管理できる「ES履歴」機能も強化されます新規登録で500ポイントを無料付与、SNSシェアや友達招待でポイントを追加取得でき、追加費用なしで自動生成機能を継続利用できます

就職活動や転職活動で、企業ごとの志望動機を書くたびに時間を費やしている方は少なくありません。

福岡発のHRtechサービス「CIY（シーアイワイ）」が2026年4月25日、特許取得済みの自己分析データと生成AIを組み合わせた応募書類テキスト自動生成サービスをリリースしました。

自己分析から企業研究、書類作成まで一気通貫で支援する、就活・転職DXツールの大型アップデートです。

グレート・ビーンズ「CIY（シーアイワイ）」





サービス名：CIY（シーアイワイ）提供：株式会社グレート・ビーンズアップデートリリース日：2026年4月25日料金：新規登録で500ポイント無料付与、SNSシェア・友達招待等でポイント追加取得可能

「CIY」は、企業向けに求める人物像分析・適性検査・面接台本・スカウト・応募者管理などの機能を提供しながら、求職者向けには自己分析・業界研究・企業研究といったキャリア形成支援機能を展開するBtoBtoC型キャリアプラットフォームです。

自己分析利用者数は累計65万人以上にのぼり、独自のアセスメント技術は特許番号7219981号「マッチング支援装置」として令和5年2月1日に特許を取得しています。

今回のアップデートでは、この65万人分の自己分析データとAIによる企業研究データを掛け合わせることで、応募企業ごとに最適化された志望動機・自己PR・ガクチカ・職務経歴を自動生成できるようになります。

作成・提出済みのESを一元管理する「ES履歴」機能も強化され、就活・転職準備をまるごとAIで自動化するツールとして大きく刷新されます。





他の汎用生成AIサービスと大きく異なるのは、個人の自己分析結果という固有データを軸に据えている点です。

汎用AIチャットでは「個人の特性」と「企業の特徴」を踏まえた書類生成が難しく、結局自分で書き直す手間が残りやすい状況が続いてきています。

CIYはこの課題に対し、特許取得済みのアセスメント技術で取得した自己分析データとAI生成の企業研究データを組み合わせることで、業界水準より一段精度を引き上げた個別最適化を実現しています。

3つのアップデートポイント





1つ目のアップデートは、AIによる自動「企業研究」機能です。

企業名と公式サイトのURLを入力するだけで、AIがその企業の事業内容や特徴を自動で調査・整理し、詳細な企業研究レポートを生成します。

登録済み企業は一覧から検索でき、未登録企業も簡単に追加できるため、一から自分で企業研究する手間を大幅に削減できます。





2つ目は、自己分析データと企業研究データを掛け合わせた応募書類テキストの自動生成です。

新卒（就活）向けには自己PRテキスト・志望動機テキスト・長所／短所テキスト・ガクチカ・研究テーマ、中途（転職）向けには自己PRテキスト・志望動機テキスト・長所／短所テキスト・職務経歴が生成対象となっています。

とくに志望動機は「自己分析データ×企業研究データ」という設計のもと、ユーザー一人ひとりと応募企業一社ごとにオリジナルのテキストが出力され、文字数を選択して「生成する」ボタンを押すだけで即座に使えます。





3つ目は「ES履歴」機能の強化です。

自動生成テキストを含め、作成中・提出済みのES履歴や面接準備の文章をまとめて保管・一元管理できます。

応募企業ごとに記載内容を比較・振り返りでき、面接前の準備や複数社並行応募時の管理ミス防止に役立ちます。

背景：離職率34.9%と入社後ミスマッチの構造的課題

厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況（令和4年3月卒業者）」によると、新規大卒就職者の就職後3年以内の離職率は34.9%で、新卒入社者の約3人に1人が3年以内に離職する状況が続いています。

また絆ホールディングスの「就活事情調査」（2024年3月公表）では、社会人1年目の約66%が「今の会社に入社して後悔があった」と回答しており、入社後ミスマッチが広く顕在化していることが示されています。

就活生・転職希望者にとって、企業ごとに内容を作り分ける必要がある志望動機の作成は、複数社並行応募が当たり前の現代において特に大きな負担です。

本来最も時間をかけるべき「自分の適性を活かせる仕事を探す」プロセスが後回しになりやすいこの構造に対し、CIYは自己分析・企業研究・応募書類作成を一気通貫で自動化することで向き合っています。

料金と利用方法

新規アカウント登録時に500ポイントを無料で付与します。

さらにSNSシェアや友達招待などのアクションでポイントを追加取得でき、追加費用をかけずに自動生成機能を継続利用できます。

無料アカウント登録は求職者向けサービスサイトから行えます。

累計65万人超の自己分析データを基盤に持つCIYが、新卒・中途の双方に向けた応募書類作成の負担を大幅に軽減します。

特許取得済みのアセスメント技術と生成AIの組み合わせにより、就活・転職活動で最も時間のかかる「伝える」プロセスを自動化し、自分の適性と向き合う時間をより多く確保できるようになります。

グレート・ビーンズ「CIY（シーアイワイ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. CIYの自動生成機能は新卒と中途のどちらに対応していますか。

A. 新卒（就活）向けと中途（転職）向けの両方に対応しています。

新卒向けには自己PRテキスト・志望動機テキスト・長所／短所テキスト・ガクチカ・研究テーマが、中途向けには自己PRテキスト・志望動機テキスト・長所／短所テキスト・職務経歴が自動生成の対象です。

Q. 未登録企業の企業研究レポートはどのように作成しますか。

A. 企業名と公式サイトのURLを入力することで、AIがその企業の事業内容や特徴を自動調査・整理し、詳細な企業研究レポートを生成します。

登録済み企業は一覧から検索でき、未登録企業も同じ手順で追加できます。

Q. ポイントが足りなくなった場合、どのように追加取得できますか。

A. SNSシェアや友達招待などのアクションを行うことでポイントを追加取得できます。

追加費用をかけずに自動生成機能を継続利用できる仕組みです。

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