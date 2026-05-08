春の近畿大会への出場権をかけた各府県大会もいよいよ佳境。５月４日（月・祝）には兵庫で、５月６日（水・祝）には滋賀で、それぞれ決勝戦が行われて、代表校が決定しました。

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兵庫県大会 報徳学園ＶＳ高砂

兵庫県大会決勝は、３回戦で選抜大会出場の神戸国際大付属に競り勝った報徳学園と、準決勝で同じく選抜大会出場の東洋大姫路を撃破した高砂の対戦。

１回表、公立校ながらここまで快進撃を続けてきた高砂に対して、いきなり報徳学園が襲い掛かります。

高砂の大黒柱、キャプテンでエースの杉山龍作投手の立ち上がりをとらえて、２アウト３塁１塁のチャンスをつくると、５番丸尾泰毅選手がライトへタイムリーヒット、さらに６番横井陽選手がレフト線へタイムリーツーベース。

この春の大会で急成長を見せている２年生の横井選手が「狙っていた変化球、うまくとらえることができた」と話した一打でペースを握った報徳学園、この回さらに２点を加えて４点をリードします。

報徳学園・澤田投手は抜群の安定感

その報徳学園の先発は、神戸国際大付属戦で完投勝利をおさめた澤田悠佑投手。３回にワイルドピッチもあって１点こそ失いますが、その後は力強い投球で高砂の追撃を許しません。

すると５回、報徳打線が杉山投手をとらえます。１アウト３塁のチャンスに３番降旗洸選手がライトへのタイムリーヒット、５対１とリードをひろげると、さらに８回、粘り強い投球を続けていた杉山投手が「１人ひとりのバッターのレベルが高くて、甘い球を見逃してくれなかった。厳しいコースを攻めようと思ったが、そこで制球が乱れて、最後は自分本来の投球を見失ってしまった」と振り返ったように、投球のリズムが単調になった杉山投手から３本のヒットに犠打も絡めて２点を追加して勝負を決定づけました。

味方の援護にも助けられた澤田投手は、５回以降は安定感抜群のピッチング。「降旗捕手のリードにも助けられて、納得のいく投球ができた。神戸国際大付属戦で完投できたことが自信になった」と話したように、堂々たる投球で高砂打線に付け入るスキを与えませんでした。

毎回のように三振を積み重ねて終わってみれば１３奪三振、５回以降は１本のヒットも許さずチームを優勝に導きました。

７対１の快勝で決勝戦を締めくくった報徳学園、激戦区の兵庫を勝ち抜いて３年ぶり１２回目の春の大会制覇です。

滋賀県大会 滋賀学園ＶＳ彦根総合

滋賀県大会決勝は、選抜大会にも出場した滋賀学園と準決勝で選抜大会に出場した実力校・近江を下して勢いに乗る彦根総合の対戦。

先制したのは滋賀学園、３回表、うまく足を絡めた攻撃で１アウト３塁１塁のチャンスをつくると、４番中野壮真選手がきっちりとレフトへ犠牲フライ、１点をリードします。

一方の彦根総合も反撃、その裏２アウトから４番山田暁翔選手がヒットで出塁すると、５番渡邉京太朗選手がライト線へツーベースヒット、山田選手が一気にホームに帰って１対１の同点に追いつきます。１回、２回とチャンスをつくりながら、滋賀学園の先発・奥間賢投手をとらえきれなかった彦根総合、ようやくチャンスをものにしました。

しかし、さすがは滋賀学園、甲子園でも常連校の実力を発揮して５回に突き放します。この回２本のヒットで１アウト２塁３塁とチャンスをつくると、４番中野選手が、今度はあわやホームランかというレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースヒット、２人がかえって３対１と勝ち越しました。

「待っていた低めのカーブ。一球でしっかりと仕留めることができた」と話した中野選手。勝負のポイントを見逃さない集中力が光りました。

滋賀学園、主力欠きながらも守りの面でも高いレベル

勝ち越した滋賀学園、５回以降は守りの面でも修正力の高さを見せつけます。「序盤が自分の課題、徐々に体の動きが修正されて途中からは球もはしりだして、自分の狙いどおりにコントロールできるようになった。あとは、中野捕手のリードを信じて投げ込むだけだった」と奥間投手が話したように、選抜大会に出場した土田義貴投手、伴田蒼生投手、島尻琳正捕手といった主力選手を欠くなか、捕手として出場した中野選手の見事なリードにも助けられて相手の打者の狙いを外していきます。

積極的に打ってくる彦根総合打線に最後まで的を絞らせず、ツーベースヒットを許した６回以外はチャンスらしいチャンスをつくらせず、そのまま３対１で押し切りました。

滋賀学園は『春の大会３連覇』を果たし近畿大会への出場権獲得

敗れた彦根総合の北山駿主将が「ここぞという時に一球を見逃さない打者の集中力、修正力を含めた守備のレベルの高さが向こうの方が上だった」と振り返ったように、春の選抜大会に出場した主力選手３人を欠きながらも、バッテリーはもちろん、各野手が攻守にレベルの高さを示した滋賀学園。滋賀県内では、はじめての春の大会３連覇を果たして近畿大会への出場権獲得です。

奈良、大阪、和歌山、京都の大会日程は？

そのほかの地区では、９日（土）に奈良大会決勝で、近畿大会出場をかけて天理と畝傍が激突。

それぞれの優勝校が近畿大会に出場する大阪、和歌山では、雨天順延等のアクシデントがなければ９日（土）に準決勝、１０日（日）に決勝戦が行われて、代表校が決定します。

大阪は、準決勝で大阪学院大高対履正社と大阪桐蔭対関大北陽が対戦、和歌山は耐久対和歌山東と智辯和歌山対箕島が対戦します。

開催地として3校が近畿大会に出場する京都では、９日（土）に東山対立命館宇治と京都外大西対龍谷大平安による準決勝が行われたあと、１０日（日）に３位決定戦と決勝戦が行われて、春の近畿大会出場校が出揃います。

【春季近畿大会出場校 ５月２３日（土）～ わかさスタジアム（京都））

▼奈良 天理対畝傍の勝者

▼和歌山 優勝校が出場 耐久、和歌山東、智辯和歌山、箕島がベスト４進出

▼大阪 優勝校が出場 大阪学院大高、履正社、大阪桐蔭、関大北陽がベスト４進出

▼京都 ３校が出場 東山、立命館宇治、京都外大西、龍谷大平安がベスト４進出

▽兵庫 報徳学園

▽滋賀 滋賀学園