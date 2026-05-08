餅田コシヒカリのアパレルブランド「Moture」が本格スタート「“こんな私もありだな”と思える一着を届けます」【コメントあり】
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリがクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Moture（モチュレ）」が本格スタート。公式オンラインストアを17日から開く。
【画像】大人ガーリー×トレンド感…自身のアパレルに身を包んだ餅田コシヒカリ
同ブランドは、“More True＝もっと自分らしく”「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。体型や固定観念にとらわれない、新しいファッションの価値観を提案し、着る人それぞれの個性を引き立てるデザインを特徴としている。“もっと自分らしく”をコンセプトに、M〜5Lまでの豊富なサイズ展開で、大人ガーリー×トレンド感のあるアイテムを提案する。
なお、ブランドのローンチを記念し、17日には初のイベント「モチフェス vol.1」を、HOW’z 東急プラザ原宿「ハラカド」にて開催する。
■餅田コシヒカリコメント
Motureは、服を通して“自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい”という思いから生まれました。
おしゃれは、自信や可能性を広げ、どんな時も人生に寄り添ってくれる存在。だからこそ、周りに合わせるためではなく、“自分にフィットする”生き方やおしゃれを後押しするブランドでありたい。
『サイズがない』『私が着てもいいのかな』という不安をなくし、“こんな私もありだな”と思える一着を届けます。
【画像】大人ガーリー×トレンド感…自身のアパレルに身を包んだ餅田コシヒカリ
同ブランドは、“More True＝もっと自分らしく”「自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい」という餅田の想いから誕生。体型や固定観念にとらわれない、新しいファッションの価値観を提案し、着る人それぞれの個性を引き立てるデザインを特徴としている。“もっと自分らしく”をコンセプトに、M〜5Lまでの豊富なサイズ展開で、大人ガーリー×トレンド感のあるアイテムを提案する。
■餅田コシヒカリコメント
Motureは、服を通して“自分らしく心地よくいられる瞬間を届けたい”という思いから生まれました。
おしゃれは、自信や可能性を広げ、どんな時も人生に寄り添ってくれる存在。だからこそ、周りに合わせるためではなく、“自分にフィットする”生き方やおしゃれを後押しするブランドでありたい。
『サイズがない』『私が着てもいいのかな』という不安をなくし、“こんな私もありだな”と思える一着を届けます。