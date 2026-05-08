Meta（メタ）がリードするスマートグラス市場。多くのメーカーが参入していますが、市場の本番はSamsung（サムスン）、Google（グーグル）、そしてApple（アップル）が参入してからという雰囲気が漂っています。3社のうちで最も先にプロダクト発表しそうなのはSamsung。

ネタ元のAndroid HeadlinesがSamsungスマートグラス、Galaxy Glassesのリーク情報を入手。なかなかカオスなアイテムが登場するスマートグラス業界ですが、Galaxy Glassesは特に驚くようなところはないみたい。というのも、ほぼMetaのスマートグラスをなぞったようなモデルのようなので…。

Samsungから2モデル

Android Headlinesによれば、Samsungが準備しているのは2モデル。

1つ目はコードネームJinju（韓国語で「パール」の意）です。真っ向ライバルはRay-Ban Meta AIグラス、つまりディスプレイがないタイプとなります。12MPのカメラを2つ搭載し、ユーザー視点での画像・動画撮影が可能。マイクもスピーカーも搭載しており、AI機能（Gemini）もあるんだとか。

お値段は379ドルから499ドル（約6万円から8万円）ほど。見た目は普通のサングラスで、特に変わったデザインではないようです。

Exclusive: This is the Samsung Galaxy Glasses https://t.co/3DFHX91sdN #android - Androidheadline (@Androidheadline) April 27, 2026

もう1つのモデルは、コードネームHaean（こちらは韓国語で「海岸」の意）と呼ばれています。こちらがプレミアム機種で、ライバルはMeta Ray-Ban Display、つまりディスプレイ搭載モデル。マイクロLEDディスプレイを搭載しているようです。価格は600ドルから900ドル（約9万5000円から14万円）予想。

両モデル同時リリースではなく、どうやらディスプレイありのモデルは来年までリリースしないようです。

Googleは？

Androidのスマートグラス開発はGoogleも公に行なっています。スマートグラス X AI機能で何ができるのかというチラ見せイメージ動画が定期的に公開されていますが、5月開催のGoogle I/Oでさらなるアップデートがありそう。

また、GoogleはGentle Monsterとのコラボをすでに発表しているので、ファッションアイテムとしてデザインにも期待ができそう。Gucciとのコラボも噂されていますね。

Source: Android Headlines