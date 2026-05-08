緑川大陸氏が解説…理想的な「捕手の構え」の作り方とは

捕手の構えには大きく分けて「両膝を地面につけない」「左膝のみ地面につける」「右膝のみ地面につける」の3パターンがあるが、そのすべての土台となるのが、両膝をつかないベーシックな構えだ。子どもからプロ野球選手まで幅広く指導し、2024年のソフトバンク春季キャンプでキャッチングコーディネーターを務めた緑川大陸氏は、多くの小学生の捕手が「お尻に体重が乗りすぎている」と指摘する。

お尻に重心が乗ってしまうと、目線とボールの距離が離れ、結果としてミットを低めへ押し出すように捕りにいってしまう。「大切なのはつま先に体重をかけること。かかとを無理に浮かせる必要はありませんが、意識を前に置くことで低めのボールに対してもミットが垂れず、安定したキャッチングが可能になります」

さらに緑川氏は、左足を5〜10センチほど前に出すことを推奨する。捕手の仕事の多くは捕球、送球、バント処理など、自分より前方で行われるからだ。

「足を揃えるよりも、前後差をつけることで前後の動きに対応しやすくなります。また、ミットを少し前に置けるため、操作性が向上するメリットもあります」

少年野球でよく見られる「胸を張って姿勢良くする」構えも、緑川氏によれば改善の余地がある。理想は、リラックスした前傾姿勢だ。左膝と左肘を近づけるように構えることで余分な力が抜け、投手に対してしっかりと捕球面を見せることができる。

見落とされがちな「右手の位置」についても、緑川流の工夫がある。背中に隠すのではなく、右股関節の隙間に挟んでおくことを提案している。これにより、ファウルチップを防ぎつつ、ブロッキング時には最短距離で手を出せ、スローイングの握り替えも体の近くで行えるようになる。

構え一つで、投手の投げやすさも審判の印象も劇的に変わる。緑川氏が説く「合理的な構え」の習得は、捕手として信頼、そしてチームの守備力を底上げするための確かな第一歩となるはずだ。（First-Pitch編集部）