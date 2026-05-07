【40代・50代】“暗すぎない色選び”で今っぽく。2026春夏・大人ヘアカラーの正解
ヘアカラーを変えた時、「どこか重たく見える」と感じたことありませんか？落ち着いた色を選んでいるつもりでも、トーンが暗すぎると顔全体の印象まで沈んで見えることも。2026年春夏は“光に透ける軽やかさ”がトレンドです。色の選び方を少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。
「暗すぎるカラー」が重たく見える原因に
白髪をしっかり隠そうとして暗めのカラーを選ぶと、髪全体のトーンが下がり、顔色まで落ち着いて見えることがあります。
▲暗めの単色カラーは光を吸収しやすく、髪全体が重たい印象に。透ける色を選ぶことで、同じ長さでも軽やかに見える
特に単色で均一に染めると、髪が光を通しにくくなり、動きのない印象に。整っているはずなのに、どこか重たく見えてしまうのはこのため。落ち着きすぎる色は、結果として年齢印象を強めて見せてしまうのです。
「透ける色」で軽やかに見せる
今っぽく見せるために大切なのは、“暗くすること”ではなく“光が抜ける色を選ぶこと”。ベージュブラウンやグレージュ、ピンクベージュなど、光に当たるとやわらかく透ける色味が2026年春夏の主流です。
明るくしすぎる必要はありませんが、“暗すぎないトーン”を意識するだけで、顔まわりの印象は自然と軽くなります。
「色の重なり」で自然な立体感をつくる
さらに今季は、単色で均一に染めるよりも“色の重なり”で見せるカラーが主流。表面にだけやわらかい明るさを加えたり、細かいハイライトを入れることで光が当たる部分と影になる部分に差が生まれ、軽さと動きが引き出されます。
▲表面と内側で色の重なりをつくることで、光が自然に抜ける立体感が生まれる。これが今っぽく見えるポイント
2026年春夏の大人ヘアカラーは、“しっかり暗くする”より“光で軽く見せる”ことが鍵。色味やトーンを少し見直すだけで、印象はぐっと変わります。まずは「暗くなりすぎていないか」を見直して、ヘアカラーをアップデートしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアカラーやデザインに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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