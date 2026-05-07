武道キャスター

スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、一日を通して晴れましたね。新緑がまぶしい季節となりました。



平島気象予報士

氷見市では今、まるで滝のように流れ落ちる花が見頃を迎えています。撮影してきました。



こちらは、氷見市磯辺にある礒部神社です。鳥居をくぐると、目に飛び込んできたのは、神社の森を覆うように咲くヤマフジです。



淡い紫色の花の房がいくつも垂れ下がり、まるで花のカーテンのような光景が広がっています。





こちらのヤマフジは、樹齢およそ300年以上。氷見市の天然記念物に指定されている境内の木々に、高さおよそ20メートル、幅40メートルにわたって巻き付いています。ヤマフジは、花の量が多い「表年」と少ない「裏年」が交互に訪れると言われていて、今年は「表年」にあたり、例年以上に見事な花を咲かせています。満開を迎えたきょうは、境内を覆うように紫色の花が咲き誇っていました。こちらは、許可を得てドローンで撮影した映像です。武道キャスター上空から見ると、森の中に浮かび上がる紫色がとても印象的ですね。そして、木々に絡みつきながら、フジが空へ向かって伸びていく様子もよくわかりますね。すごい迫力。平島気象予報士きょうの県内は高気圧に覆われ、広く晴れました。氷見市では最高気温が25.5度を記録して今年初の夏日になるなど、県内は6月上旬から下旬並みの陽気となりました。この好天に恵まれ、礒部神社にも多くの人が訪れていました。ヤマフジの写真を撮ったり見上げたりしながら、この時期だけの風景を楽しんでいました。滑川から訪れた人「去年も今頃来たんですけど、去年と見たら全然違います」平島気象予報士「どちらがよいですか」滑川から訪れた人「もちろん、きょうですよ」石川県七尾市から訪れた人「天高く、空に映えるように、青空と美しくて感動しました」奈良県から訪れた人夫「結婚20周年記念で旅行に」妻「お天気もいいし最高です」氷見市民「今年の花、最高です。地元だから、なおさらうれしい」武道キャスターいい笑顔。地域の人にとっても自慢のヤマフジですね。平島気象予報士この美しい景色は、地域の人たちが大切に守り続けてきたからこそ、今も変わらず楽しむことができるんです。礒部神社氏子役員 森杉國作さん「きょうは最高でないでしょうかね。インターネットで皆さん調べて、氷見市の方より他県の方のほうが多いです。うれしいですね本当に。過疎になった地域にですね、皆さんが来てくれることによって、地域の者が守ろうという意識が生まれる。頑張らなければいけないという思いを一層強く持ちますね」平島気象予報士今月10日までは「藤まつり」が開かれていて、期間限定のヤマフジをデザインした御朱印を用意しているほか、夜にはライトアップも行われています。森杉さんによりますと、見頃はあと数日続くのではないかということです。武道キャスター新緑の中に広がるヤマフジの彩りが、初夏の訪れを感じさせてくれますね。実際にこの景色を見てみたくなります。平島気象予報士境内には、ふわっと甘い香りも広がっていて癒やされました。