【気象予報士が解説】氷見市の礒部神社のヤマフジ満開 汗ばむ陽気６月上旬から下旬並み
武道キャスター
スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは、一日を通して晴れましたね。新緑がまぶしい季節となりました。
平島気象予報士
氷見市では今、まるで滝のように流れ落ちる花が見頃を迎えています。撮影してきました。
こちらは、氷見市磯辺にある礒部神社です。鳥居をくぐると、目に飛び込んできたのは、神社の森を覆うように咲くヤマフジです。
淡い紫色の花の房がいくつも垂れ下がり、まるで花のカーテンのような光景が広がっています。
ヤマフジは、花の量が多い「表年」と少ない「裏年」が交互に訪れると言われていて、今年は「表年」にあたり、例年以上に見事な花を咲かせています。満開を迎えたきょうは、境内を覆うように紫色の花が咲き誇っていました。
こちらは、許可を得てドローンで撮影した映像です。
武道キャスター
上空から見ると、森の中に浮かび上がる紫色がとても印象的ですね。そして、木々に絡みつきながら、フジが空へ向かって伸びていく様子もよくわかりますね。すごい迫力。
平島気象予報士
きょうの県内は高気圧に覆われ、広く晴れました。氷見市では最高気温が25.5度を記録して今年初の夏日になるなど、県内は6月上旬から下旬並みの陽気となりました。
この好天に恵まれ、礒部神社にも多くの人が訪れていました。ヤマフジの写真を撮ったり見上げたりしながら、この時期だけの風景を楽しんでいました。
滑川から訪れた人
「去年も今頃来たんですけど、去年と見たら全然違います」
平島気象予報士
「どちらがよいですか」
滑川から訪れた人
「もちろん、きょうですよ」
石川県七尾市から訪れた人
「天高く、空に映えるように、青空と美しくて感動しました」
奈良県から訪れた人
夫「結婚20周年記念で旅行に」
妻「お天気もいいし最高です」
氷見市民
「今年の花、最高です。地元だから、なおさらうれしい」
武道キャスター
いい笑顔。地域の人にとっても自慢のヤマフジですね。
平島気象予報士
この美しい景色は、地域の人たちが大切に守り続けてきたからこそ、今も変わらず楽しむことができるんです。
礒部神社氏子役員 森杉國作さん
「きょうは最高でないでしょうかね。インターネットで皆さん調べて、氷見市の方より他県の方のほうが多いです。うれしいですね本当に。過疎になった地域にですね、皆さんが来てくれることによって、地域の者が守ろうという意識が生まれる。頑張らなければいけないという思いを一層強く持ちますね」
平島気象予報士
今月10日までは「藤まつり」が開かれていて、期間限定のヤマフジをデザインした御朱印を用意しているほか、夜にはライトアップも行われています。森杉さんによりますと、見頃はあと数日続くのではないかということです。
武道キャスター
新緑の中に広がるヤマフジの彩りが、初夏の訪れを感じさせてくれますね。実際にこの景色を見てみたくなります。
平島気象予報士
境内には、ふわっと甘い香りも広がっていて癒やされました。