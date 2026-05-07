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緒方耕一の肩の痛みの原因は肩じゃない!?意外と知らない四十肩の真実と、40年放置された体の徹底ケア

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

角田紀臣（関節ケアの第一人者）が、YouTubeチャンネル「つのだ式 関節整体ちゃんねる」にて「不調や痛みの原因は関節のズレと癒着だった!?40年放置された体を徹底ケア【緒方耕一さん】」と題した動画を公開した。四十肩など体の不調の原因が、実は患部とは別の場所にある関節のズレや癒着であるという事実を、実際の施術を通じて解説している。



動画では、ゲストである緒方耕一氏の肩の不調をチェックする中で、角田氏が「肩が痛いのは肩が原因ではないですね」と指摘。首の関節のズレや、周辺の筋硬結（筋肉の固まり）、筋膜癒着が肩の痛みを引き起こしているメカニズムを明らかにした。角田氏は、強いマッサージは神経を興奮させて逆効果になるとし、優しく揺らすことで痛みを伴わずに癒着を剥がし、本来の正しい関節の位置に戻すアプローチを実践している。



動画の後半では、プロ入り1年目に肉離れを起こして以来、「ずっと鍼治療をやっていたから右脚の筋が以上に太くて硬い」という右脚の激しい癒着にもアプローチ。脂肪の塊と靭帯がくっついている状態を、力を入れずに優しく剥がしていくと、緒方氏から「柔らかくなっている」と驚きの声が上がった。



また、迷走神経反射を利用して患者をリラックスさせることが、自然治癒力を最大化するカギであるとも解説している。痛みのある箇所だけを見るのではなく、体全体の連動性と人間が本来持つ治癒力に着目した、関節整体の奥深さを学べる内容となっている。