ロッテは7日、5月8日からマリーンズオンラインストア限定で井上広大外野手の移籍後初本塁打を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。

井上は 4月29日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に 6番ファーストで先発出場し、4回裏の攻撃で楽天先発の前田健太投手よりレフトへソロホームランを放ち、移籍後初本塁打を記録した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時00分から5月17日23時59分まで受注。その他の詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 井上広大外野手 コメント

「移籍後初スタメンの日にホームランを打つことができて最高でした！ベースを回る時に聞いたあの歓声は忘れられないです。マリーンズでの第一歩がこうして記念グッズとして形になることを本当に嬉しく思います。ぜひこのグッズを身につけて球場に応援に来てください！」

▼ 記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトファイル（38個限定、証明書付き）：17,000円

・直筆サイン入りボール（38個限定、証明書付き）：20,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（デザイン:メインビジュアル･直筆メッセージ/カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL）3,800円

・トートバッグ：4,000円※全て税込み

※直筆メッセージデザインはプリントデザイン