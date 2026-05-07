この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【鹿児島フェア】全部回れる！？忙しすぎて逆に楽しい！！あべのハルカス近鉄本店」と題した動画を公開した。



動画では、あべのハルカス近鉄本店で開催中の「鹿児島フェア」を体験レポート。無料のかつお節削り体験や、ご当地グルメの試食、はちみつ食べ比べ、新茶の試飲など、“気づけばずっと食べてる”状態の大満喫ぶりを見せている。



さらに、各日先着100名限定のスタンプラリーにも挑戦。「急ぎで回ることになるとは…！」と話しながら会場を全力で巡る姿も。VR体験や顔出しパネル、星砂展示など、物産展とは思えないほど体験コンテンツが充実していたようだ。



鹿児島グルメだけでなく、“遊べるフェア”としても楽しめる今回のイベント。

ティンカノが実際にどんな体験をしたのか、気になる人は動画をチェックしてみてはいかがだろうか。