あべのハルカス近鉄本店「鹿児島フェア」完全攻略！先着100名のスタンプラリーやご当地グルメを満喫
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YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【鹿児島フェア】全部回れる！？忙しすぎて逆に楽しい！！あべのハルカス近鉄本店」と題した動画を公開した。
動画では、あべのハルカス近鉄本店で開催中の「鹿児島フェア」を体験レポート。無料のかつお節削り体験や、ご当地グルメの試食、はちみつ食べ比べ、新茶の試飲など、“気づけばずっと食べてる”状態の大満喫ぶりを見せている。
さらに、各日先着100名限定のスタンプラリーにも挑戦。「急ぎで回ることになるとは…！」と話しながら会場を全力で巡る姿も。VR体験や顔出しパネル、星砂展示など、物産展とは思えないほど体験コンテンツが充実していたようだ。
鹿児島グルメだけでなく、“遊べるフェア”としても楽しめる今回のイベント。
ティンカノが実際にどんな体験をしたのか、気になる人は動画をチェックしてみてはいかがだろうか。
動画では、あべのハルカス近鉄本店で開催中の「鹿児島フェア」を体験レポート。無料のかつお節削り体験や、ご当地グルメの試食、はちみつ食べ比べ、新茶の試飲など、“気づけばずっと食べてる”状態の大満喫ぶりを見せている。
さらに、各日先着100名限定のスタンプラリーにも挑戦。「急ぎで回ることになるとは…！」と話しながら会場を全力で巡る姿も。VR体験や顔出しパネル、星砂展示など、物産展とは思えないほど体験コンテンツが充実していたようだ。
鹿児島グルメだけでなく、“遊べるフェア”としても楽しめる今回のイベント。
ティンカノが実際にどんな体験をしたのか、気になる人は動画をチェックしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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