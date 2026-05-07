この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」のティンカノが、「【鹿児島フェア】全部回れる！？忙しすぎて逆に楽しい！！あべのハルカス近鉄本店」と題した動画を公開した。

動画では、あべのハルカス近鉄本店で開催中の「鹿児島フェア」を体験レポート。無料のかつお節削り体験や、ご当地グルメの試食、はちみつ食べ比べ、新茶の試飲など、“気づけばずっと食べてる”状態の大満喫ぶりを見せている。

さらに、各日先着100名限定のスタンプラリーにも挑戦。「急ぎで回ることになるとは…！」と話しながら会場を全力で巡る姿も。VR体験や顔出しパネル、星砂展示など、物産展とは思えないほど体験コンテンツが充実していたようだ。

鹿児島グルメだけでなく、“遊べるフェア”としても楽しめる今回のイベント。
ティンカノが実際にどんな体験をしたのか、気になる人は動画をチェックしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

あべのハルカス近鉄本店「鹿児島フェア」が開催
00:17

無料で体験できるかつお節削りと絶品だしの試飲
03:11

国産はちみつの食べ比べとご当地グルメの試食
05:27

先着100名限定！会場を巡るスタンプラリーに挑戦
09:35

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