レースクイーン（レースアンバサダー）の八乙女あんな（27）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡・富士スピードウェイで開催された自動車レースのSUPER GT第2戦の様子を投稿した。

「SUPER GT第2戦in富士ありがとうございました 96号車は10位でチェッカーを受けました 5位スタート→20位→10位でフィニッシュ 順位を10個も追い上げるなんて、さすが！！！ 私たちのレジェンドドライバーだなと改めて思いました」などと報告。黒を基調とした、へそがチラリとのぞくシースルーのコスチューム姿で盛り上げるショットをアップした。

続いての投稿では「おはおと 昨日のGTの疲れがまだ残っていますが…今日もお仕事、頑張ってきます！！！！ 撮影会、満枠だと思っていたら1枠増えたみたい」とつづった。

ファンやフォロワーからも「カワ格好いい」「美しい」「美脚でかわいい」「めっちゃ好き！この髪型」「コスチュームかわいい」などのコメントが寄せられている。

八乙女は大阪府出身。「Miss Throne of the World2022」日本代表。「京都ベストアワード2022」準グランプリ。23年には服部天神宮えびす祭りの福娘。25年には格闘技イベント「RIZIN」のRIZINガールを務める。趣味は1人旅、着付け、舞台鑑賞。特技はバレエ。日本和装協会3級、総合旅程管理主任者の資格を持つ。好きな食べ物はたこ焼き、から揚げ。身長163センチ。スリーサイズはB85−W63−H90センチ。血液型A。