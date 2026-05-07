開催：2026.5.7

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 1 - 5 [パドレス]

MLBの試合が7日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。

4回表、4番 ガビン・シーツ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SF 0-1 SD

5回裏、5番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 SD

7回表、9番 タイ・フランス 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 SF 1-3 SD

8回表、4番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SF 1-5 SD

試合は1対5でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのマシュー・ウォルドロンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで0勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 07:08:09 更新