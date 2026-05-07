開催：2026.5.7
会場：オラクル・パーク
結果：[ジャイアンツ] 1 - 5 [パドレス]
　MLBの試合が7日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパドレスが対戦した。
　ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するパドレスの先発投手はブラッグリー・ロドリゲスで試合は開始した。
　4回表、4番 ガビン・シーツ 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 SF 0-1 SD
　5回裏、5番 ラファエル・ディバース 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 SD
　7回表、9番 タイ・フランス 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパドレス得点 SF 1-3 SD
　8回表、4番 ザンダー・ボガーツ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパドレス得点 SF 1-5 SD
　試合は1対5でパドレスの勝利となった。
　この試合の勝ち投手はパドレスのマシュー・ウォルドロンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで0勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 07:08:09 更新