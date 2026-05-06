高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を5月13日に配信リリースすることを発表した。

また、エースコック株式会社とコラボレーションした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」の実施が決定し、新曲「生きてりゃいい」がオリジナルタイアップ楽曲としてキャンペーンを盛り上げる。

「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい。そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっているという。

さらに、本キャンペーンにおいて、メンバーの“今食べたい味”として麻辣湯を商品化した「スープはるさめ マーラーニャン」の全国発売が決定。5月11日より期間限定で販売される。

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◾️キャプテン・籾山ひめり コメント

生きている中で、葛藤や悩みを抱えたり、周りの人と違うことで不安を感じることもあると思います。 そんな時に「完璧じゃなくてもいいんだ」「自分のペースで、今を生きるだけでいいんだ」と心がふっと軽く、あたたかくなる楽曲です！ 聴いてくれた皆さんの肩の力が、ふわっと抜けたら嬉しいです♡

そして「生きてりゃいい」は、「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のタイアップソングにもなっています！！ スープはるさめでほっとひと息つきながら、「生きてりゃいい」を聴いて、明日からも自分のペースで頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいです！

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高嶺のなでしこは、2026年2月よりソウル・台北を含む8都市を巡ったライブツアーの最終公演として、5月6日に東京国際フォーラム ホールAにて＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers - FINAL＞を開催した。本公演のアンコールにて、新曲「生きてりゃいい」の配信リリースと、「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」の実施について発表し、会場は大きな歓声に包まれたという。

Photo by 林晋介

◾️「生きてりゃいい」

2026年5月13日（水）リリース ▼「生きてりゃいい」デジタルキャンペーン

下記のURLからApple MusicまたはSpotifyでPre-add/Pre-saveの登録をしていただいた方全員に【オリジナル待ち受け画像】をプレゼント。

URL：https://www.toneden.io/v-dd/post/ikiteryaii

キャンペーン期間：2026年5月6日（水・祝）〜2026年5月12日（火） ▼「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」情報

対象商品を買ったレシートで応募できる「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計700名様に当たります。 ＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間 ：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）

※レシート対象期間：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）

キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/ 賞品および当選者数：

【A賞】”推し曲聴くのにちょうどいい” オリジナル ワイヤレスヘッドホン 100名様

【B賞】”推し活にちょうどいい” オリジナル アクリルスタンド 10種×10名様 合計100名様

【C賞】”お買い物にちょうどいい” QUOカードPay 500円分 500名様

【Wチャンス】オリジナル2ショット生写真 9種×100名様 合計900名様

【必ずもらえる！】”待ち受けにちょうどいい” オリジナル スマホ壁紙（全９種）

※応募方法や対象商品など詳細情報はキャンペーンサイトをご確認ください ＜2026年5月11日（月）新発売「スープはるさめ マーラーニャン」＞

高嶺のなでしこと「スープはるさめ」が初コラボレーション。メンバーが好きな麻辣湯の味わいを商品化。

グループの愛称「たかねこ」にちなみマーラーニャンと名付けられた本商品は、スパイスが香るピリ辛麻辣湯味スープに5種の彩り豊かな具材を加えた、何度でも食べたくなる味わいです。

発売地区：全国 希望小売価格：210円（税抜）

◾️ライブ情報

＜たかねこフェス vol.6〜サマーセッション〜＞

2026年7月12日（日）東京・EX THEATER ROPPONGI

詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/ ＜高嶺のなでしこ 4周年Special LIVE＞

2026年8月6日（木）神奈川・KT ZeppYokohama

※詳細は後日発表いたします ＜高嶺のなでしこ 4thファンミーティング＞

2026年8月7日（金）ヒューリックホール東京

※詳細は後日発表いたします