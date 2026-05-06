高嶺のなでしこ、新曲「生きてりゃいい」配信リリース決定。エースコックとのコラボ商品「スープはるさめ マーラーニャン」発売も
高嶺のなでしこが、新曲「生きてりゃいい」を5月13日に配信リリースすることを発表した。
また、エースコック株式会社とコラボレーションした「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」の実施が決定し、新曲「生きてりゃいい」がオリジナルタイアップ楽曲としてキャンペーンを盛り上げる。
「生きてりゃいい」という言葉には、罪悪感なく自分を肯定できる感覚が込められており、頑張りすぎなくていい、そして、自分を許していい。そんなメッセージをまっすぐに届ける楽曲になっているという。
さらに、本キャンペーンにおいて、メンバーの“今食べたい味”として麻辣湯を商品化した「スープはるさめ マーラーニャン」の全国発売が決定。5月11日より期間限定で販売される。
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◾️キャプテン・籾山ひめり コメント
生きている中で、葛藤や悩みを抱えたり、周りの人と違うことで不安を感じることもあると思います。 そんな時に「完璧じゃなくてもいいんだ」「自分のペースで、今を生きるだけでいいんだ」と心がふっと軽く、あたたかくなる楽曲です！ 聴いてくれた皆さんの肩の力が、ふわっと抜けたら嬉しいです♡
そして「生きてりゃいい」は、「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」のタイアップソングにもなっています！！ スープはるさめでほっとひと息つきながら、「生きてりゃいい」を聴いて、明日からも自分のペースで頑張ろうって思ってもらえたら嬉しいです！
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高嶺のなでしこは、2026年2月よりソウル・台北を含む8都市を巡ったライブツアーの最終公演として、5月6日に東京国際フォーラム ホールAにて＜高嶺のなでしこ Live Tour - Bouquet of 9 Flowers - FINAL＞を開催した。本公演のアンコールにて、新曲「生きてりゃいい」の配信リリースと、「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」の実施について発表し、会場は大きな歓声に包まれたという。
◾️「生きてりゃいい」
2026年5月13日（水）リリース
▼「生きてりゃいい」デジタルキャンペーン
下記のURLからApple MusicまたはSpotifyでPre-add/Pre-saveの登録をしていただいた方全員に【オリジナル待ち受け画像】をプレゼント。
URL：https://www.toneden.io/v-dd/post/ikiteryaii
キャンペーン期間：2026年5月6日（水・祝）〜2026年5月12日（火）
▼「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」情報
対象商品を買ったレシートで応募できる「エースコックはるさめ×高嶺のなでしこキャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンでしか手に入らないオリジナルデザインのグッズが抽選で合計700名様に当たります。
＜キャンペーン概要＞
キャンペーン期間 ：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）
※レシート対象期間：2026年5月11日（月）〜2026年7月31日（金）
キャンペーンサイト：https://www.acecook.co.jp/campaign/hr2026-takaneko/
賞品および当選者数：
【A賞】”推し曲聴くのにちょうどいい” オリジナル ワイヤレスヘッドホン 100名様
【B賞】”推し活にちょうどいい” オリジナル アクリルスタンド 10種×10名様 合計100名様
【C賞】”お買い物にちょうどいい” QUOカードPay 500円分 500名様
【Wチャンス】オリジナル2ショット生写真 9種×100名様 合計900名様
【必ずもらえる！】”待ち受けにちょうどいい” オリジナル スマホ壁紙（全９種）
※応募方法や対象商品など詳細情報はキャンペーンサイトをご確認ください
＜2026年5月11日（月）新発売「スープはるさめ マーラーニャン」＞
高嶺のなでしこと「スープはるさめ」が初コラボレーション。メンバーが好きな麻辣湯の味わいを商品化。
グループの愛称「たかねこ」にちなみマーラーニャンと名付けられた本商品は、スパイスが香るピリ辛麻辣湯味スープに5種の彩り豊かな具材を加えた、何度でも食べたくなる味わいです。
発売地区：全国 希望小売価格：210円（税抜）
◾️ライブ情報
＜たかねこフェス vol.6〜サマーセッション〜＞
2026年7月12日（日）東京・EX THEATER ROPPONGI
詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/
＜高嶺のなでしこ 4周年Special LIVE＞
2026年8月6日（木）神奈川・KT ZeppYokohama
※詳細は後日発表いたします
＜高嶺のなでしこ 4thファンミーティング＞
2026年8月7日（金）ヒューリックホール東京
※詳細は後日発表いたします
関連リンク
◆高嶺のなでしこ オフィシャルサイト
◆高嶺のなでしこ オフィシャルX
◆高嶺のなでしこ オフィシャルInstagram
◆高嶺のなでしこ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆高嶺のなでしこ オフィシャルTikTok