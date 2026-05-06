中村倫也（39）の主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、15日公開）公開記念クイズ大会「−君のクイズ杯−」が6日、都内で行われた。

劇中で演じたクイズプレーヤーについて、中村は「物知りが早押ししていると思っていたけれど、知識量、戦略、個性、性格が見える、リスペクトが増した」と評した。共演の神木隆之介（32）も「テレビの前で、すごいなとリラックスして見ていた自分を殴りたいくらい。いろいろなものを背負っていたんだと」と続いた。

この日は、「君のクイズ杯」予選を勝ち抜いた女性3人が争う決勝で、中村と神木がクイズ監修のQuizKnockのメンバーと作った「中村倫也クイズ」「神木隆之介クイズ」「君のクイズクイズ」が出題された。1問目で「中村倫也が、スーパーで必ず買う野菜である、紫色の見た目でおなじみの野菜は？」との質問に、回答者が「ナス」と答え、正解すると中村は笑みを浮かべた。「弱火でトコトコ焼いて、トロトロにするのが好きです。行く度に野菜室からなくなっているくらい食べているということ」とナス好きを強調した。

一方、神木は2問目で「好きな食べ物で、食べている姿の写真が『神木隆之介2026日めくりカレンダー』にも採用された、7月10日が記念日になっている粘り気が特徴の食べ物は？」と問いを出した。正解は納豆で、神木は「納豆ご飯…と言いつつ、お米に乗せないで納豆は納豆で食べる」と、こだわりを語った。