俳優の風間俊介（42）が5日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後7時）に出演。旅先でのハプニングを明かした。

番組のテーマは「春旅のトラブル大報告会」。風間は「旅行先から帰ってきて、（ホテルから）電話がかかってきて『お客さまお忘れ物がありました。こっちで保管しているので送らせてください』って、送られてきたんですけど、開けてみたら思いっきりフリルの付いた女性用のカーディガンだったんですよ」と明かし、スタジオを驚かせた。

風間は「これ、日本全国皆さん信じてほしいんですけど…」と語り始めると、明石家さんまは「お前…」と風間の服だと疑った。

風間は「違います！」と大声でつっこみ、ずんの飯尾和樹も「自由なんだから」とまるで風間のもののようにしゃべり、スタジオを盛り上げた。

風間は「女性用のカーディガンが送られてきたんですよ。全く身に覚えのない。でも私の部屋から出てきたって向こうは言い張るわけです」と語った。

SnowMan渡辺翔太も「じゃあ風間くんのじゃん」とイジり、風間は「違うよ！」とつっこんだ。

風間は「電話をしたわけ。『すいません。僕のじゃないです』。そうしたらすっごい苦笑いの感じで『ああ、こちら側が申し訳ありませんでした。送り返していただけますか』って、向こう信じてないんですよ」と熱弁した。

風間は「きっと皆さんも、清掃の方が『忘れ物あった』って別のところに届けられていることもありえる」と注意を促した。