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料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】キャベツが安いので、キャベツで作る仕事終わり３日間の晩ご飯」と題した動画を公開しました。旬で手頃な価格のキャベツを活用し、仕事終わりでも手軽に作れる美味しい節約献立を紹介しています。



動画では、しゅん氏が1玉の立派なキャベツを使い、3日間の晩ご飯を調理します。1日目は、片栗粉をまぶした豚コマ肉とキャベツ、小松菜を合わせた「キャベツ炒め定食」です。醤油や創味シャンタンで味付けし、「キャベツは油で炒めるととっても甘くなって美味しい」と大満足の表情を見せました。



2日目のメニューは「肉みそキャベツ炒め定食」。ひき肉を味噌やコチュジャンで炒め、キャベツとシメジをたっぷり加えます。「少しピリ辛な味付け」がご飯によく合うと絶賛しています。続く3日目は、土鍋にキャベツと鶏もも肉を敷き詰めた「キャベツが美味しい鍋」です。麺つゆやオイスターソースを使ったスープは「キャベツに凄く合います」と語り、最後はご飯と溶き卵を加えた絶品の〆雑炊まで堪能しました。



いずれも1食あたり約330～340円とコストパフォーマンスも抜群です。毎日の献立作りに、このレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［1日目：キャベツ炒め定食］

・材料：キャベツ、小松菜、豚コマ肉、片栗粉、サラダ油、料理酒、みりん、醤油、創味シャンタン、砂糖（各適量）

・作り方：

1. キャベツはざく切り、小松菜は適当な大きさにカットする。

2. 豚肉に片栗粉をまぶし、油をひいたフライパンで炒める。

3. 肉に火が通ってきたらキャベツと小松菜を投入し、全体的にしなっとするまで炒める。

4. 料理酒、みりん、醤油、創味シャンタン、砂糖を加え、サッと炒め合わせたら完成。



［2日目：肉みそキャベツ炒め定食］

・材料：キャベツ、シメジ、ひき肉、料理酒、みりん、味噌、コチュジャン、ほんだし、生姜、砂糖（各適量）、塩コショウ

・作り方：

1. キャベツの芯は火が通りやすいようそぎ切りにし、残りはざく切りにする。シメジは石づきをカットする。

2. フライパンでひき肉を炒める。

3. 肉に火が通ったら、料理酒、みりん、味噌、コチュジャン、ほんだし、生姜、砂糖を加える。

4. キャベツとシメジを投入して炒め合わせる。

5. 塩コショウで味を調えれば完成。



［3日目：キャベツが美味しい鍋と〆雑炊］

・材料：キャベツ、鶏もも肉、麺つゆ、オイスターソース、にんにく、砂糖、創味シャンタン（各適量）、水、ご飯、溶き卵、ブラックペッパー

・作り方：

1. キャベツをざく切りにして土鍋に入れ、食べやすい大きさにカットした鶏もも肉をまばらに敷き詰める。

2. 麺つゆ、オイスターソース、にんにく、砂糖、創味シャンタンを加える。

3. 食材が1/3浸るくらいまで水を注ぐ。

4. 蓋をして極弱火で煮込み、途中で調味料を少し混ぜ合わせる。全体に火が通ったら完成。

5. 鍋の残りのスープにご飯と溶き卵を入れ、最後にブラックペッパーをかければ〆の雑炊になる。