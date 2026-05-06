©尾田栄一郎／集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

ONE PIECEの新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」が、Netflixで2027年2月に世界配信開始される事が決定。新たなコンセプトアートも公開された。このシリーズは、ONE PIECEを「東の海(イーストブルー)編」第1話から再びアニメ化するもので、制作は「SPY×FAMILY」、「進撃の巨人」などを手掛けてきたWIT STUDIOが担当する。

シーズン1では原作マンガ50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話一挙配信。総尺約300分となる。

新たなコンセプトアートで描かれたのは、主人公モンキー・D・ルフィが幼少期を過ごしたフーシャ村での一場面。酒場「PARTYS BAR」にて、村に停泊する海賊、赤髪海賊団の海賊頭・シャンクス、副船長のベン・ベックマン、店主のマキノに囲まれ、無邪気に笑うルフィの様子がエモーショナルなタッチで描かれている。

ルフィの元気いっぱいな笑顔を見て笑うシャンクス、マキノの表情や酒場の雰囲気からは、赤髪海賊団の”海賊”らしからぬ人の良さが垣間見えます。ルフィの「冒険のはじまり」となるフーシャ村での大切なひとときを切り取った躍動感あふれる一枚から本作への期待が高まる。

監督は肥塚正史、副監督は阿部英明、シリーズ構成は岸本卓。キャラクターデザイン・総作画監督は浅野恭司、本多孝敏。